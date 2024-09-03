拉攏南方 習連見6非洲元首

中非合作論壇峰會四至六日在北京舉行，大陸國家主席習近平昨一連會見了六個非洲國家元首，宣布提升雙邊關係為全面戰略合作夥伴關係，或更高層級的新時代全方位戰略合作夥伴關係。習近平稱，中非將在這次峰會上確定關係新定位，並將宣布攜手推進現代化的一系列重大舉措。

大陸外交部發布，昨天上午，習近平會見了剛果總統齊塞克迪、馬利總統戈伊塔、葛摩（科摩羅）總統阿扎利、吉布地總統蓋雷和多哥總統福雷。昨天下午，習近平與南非總統拉瑪佛沙舉行會談，雙方宣布將兩國關係提升為新時代全方位戰略夥伴關係。

習近平在與拉瑪佛沙會談時稱，中南加強團結合作，符合兩國人民共同期待，契合「全球南方」發展壯大的歷史進程，具有重要的時代意義與世界影響力。中非合作論壇是「南南合作」的典範，中非雙方將在本次峰會上確立新時代中非關係新定位，共商攜手推進現代化的具體路徑。中方願與南非等非洲國家持續打造合作新動能，促進中非合作高品質發展。他強調，國際情勢越是複雜，「全球南方」國家越要堅持獨立自主、團結協作。

據中方發布，拉瑪佛沙稱，南非願成為中國可信任的朋友。南非將堅定不移奉行一個中國政策。南非並支持中國和巴西就政治解決烏克蘭問題提出的六點共識。

習近平與拉瑪佛沙會談後，大陸和南非簽署貿易、農產品准入、北斗衛星導航系統應用等多個雙邊合作文件。

上述其他會見中，大陸與非洲國家稱將推進經貿、文化、市場准入等多領域合作，並於峰會期間簽署文件。大陸昨舉行峰會首場記者會，發改委官員稱，中方將與非洲部分國家簽署新的合作規畫，推動共建一帶一路。

二○二四中非合作論壇是大陸近年規模最大、外國領導人出席最多的主場外交，習近平將於五日出席開幕式並發表演說。北京街區也強化維穩，出現「武警＋民兵」的崗哨配置。