交長：盼兩岸交流從觀光開始 呼籲儘快開放陸客來台

新任交通部長陳世凱昨（2）日上任，提到兩岸觀光，他表示台灣已遞出橄欖枝許久，期望大陸也能儘快開放陸客來台觀光，我國已做好準備迎接陸客來台，盼兩岸交流能從觀光開始。

交通部昨日舉辦部長交接典禮，陳世凱提出三個期許。首先是尊重專業，過去交通部不是倚靠交通部長一個人的專業，而是6萬多人的專業，可為人民、國家跟民眾服務，希望未來靠交通部團隊專業，在尊重專業的角度下快速分析，其次是用心且快速學習，第三是認真管理相關業務。

對於接下部長後的優先工作，陳世凱說，首要任務是落實賴總統提出的國家希望工程，也包含人本交通、便捷台灣等政策，都是努力方向，外界關注的觀光產業，也將是重要業務，會用極大力氣持續推動台灣觀光。

陳世凱說，觀光是交通部相當重要的業務，目前國人到中國大陸旅遊人數來到158萬人，而陸客來台的只有22萬人左右，呼籲陸方能夠儘速開放陸客來台。

陳世凱強調，我國已做好準備迎接陸客來台，期盼大陸能夠儘快開放團客、自由行，他也透露，台灣其實遞出橄欖枝已久，但大陸方面仍未有全面開放跡象，再度呼籲大陸，兩岸要有交流的話，是否能從觀光開始。

至於我國禁團令是否解除？陳世凱說，目前對我國業者最有幫助的應是陸客來台，但兩岸交流比例有點懸殊，期望大陸能儘快開放。