南非總統：盼縮減對中國貿易赤字

非洲50國領袖出席的中非合作論壇峰會定4日於北京揭幕，中共領導人習近平打算藉此呼籲與會國多多採購中國商品，不過南非總統拉瑪佛沙今天告訴習近平，他希望縮減南非與北京的貿易赤字。

路透社報導，全球第2大經濟體中國是南非最大的全球貿易夥伴，不過去年南非自中國的進口額遠超過對中國的出口額。

拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）的這番談話，對於習近平打算說服齊聚北京的非洲領袖，多採購世界工廠中國產製的商品構成挑戰，尤其是上屆2021年中非合作論壇峰會後，中國並未兌現購買價值3000億美元（約新台幣9兆6141億元）非洲商品的承諾。

中非合作論壇峰會預計4日揭幕，因西方國家對於限制中國製的太陽能面板與電動車出口日益迫近，尋覓買家承購遭歐美認定的產能過剩商品，對於習近平而言，可說是今年峰會的當務之急。

這項3年一度的會議也可能討論中國是非洲最主要債權國的問題，許多非洲國家苦於日益沉重的償債負擔。