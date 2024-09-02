大陸恢復我文旦輸入 陸委會批：有限度恢復是政治操作

中秋節將至，大陸國台辦2日宣布，即日起恢復台灣文旦柚輸入，並稱只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，事情就好商量、好解決。陸委會晚間回應，此次大陸單方面作法，跟之前恢復鳳梨、釋迦、石斑魚輸入一樣，都是政治操作，將經貿當成統戰工具和政治武器，有限度恢復特定區域產品輸陸，是政治考量，破壞以規則為基礎的國際貿易，不利兩岸農漁產品貿易健康發展。

陸委會表示，2022年8月3日，大陸以檢出太平洋臀紋粉介殼蟲及倍硫磷等農藥殘留超標等問題，暫停台灣柑橘類水果（包括文旦柚）輸陸。農業部已多次透過兩岸協議聯繫機制，及WTO相關會議提出特定貿易關切，向陸方反映此舉不符合國際規範，要求陸方與我方進行科學技術性對話並盡速取消禁令，恢復我農漁產品輸陸。

陸委會批評，本次大陸單方面宣布自2024年9月2日起恢復台灣文旦柚輸入，與之前宣布恢復台灣鳳梨釋迦、石斑魚輸入政治操作作法一樣，皆是把經貿當成統戰工具和政治武器，有限度恢復特定區域的產品輸陸，且未依兩岸已簽署之「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台與我方磋商及告知檢疫科學條件等規範，造成台灣業者面臨無一致性檢疫規範可循。這顯然不是基於專業技術的考量，而是政治考量，此種作法破壞以規則為基礎的國際貿易，不利兩岸農漁產品貿易的健康發展。

陸委會強調，兩岸農漁產品貿易往來行之多年，農產品檢疫涉及公權力事項及技術性問題，須由雙方主管部門溝通，才能務實解決。本會多次呼籲陸方，不要將經貿措施當作對台農漁業統戰或經濟脅迫的工具，不要「先卡住、再施惠」，此種作法無助於兩岸農漁產業長遠發展及兩岸良性互動。陸委會也提醒農民，農產外銷仍需注意市場穩定性，避免再受傷害。