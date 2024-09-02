新交長陳世凱喊話 籲中國開放觀光客

「台灣赴中158萬人次，陸客來台僅22萬人，盼中國開放團客來台，台灣已經準備好了！」新任交通部長陳世凱2日接受聯訪時指出，現階段問題是「去多來少」，為了對台灣觀光業有幫助，呼籲中國方面儘速開放旅客來台，大量旅遊也可帶動兩岸交流，我們的陸客禁團令也會檢討。他也承諾加速改善墾丁與花蓮的觀光困境。

目前台灣允許前往中國自由行，但不允許旅遊社組團前往中國（禁團令），且陸委會6月底把赴陸港澳的旅遊警示提升為「橙色」，建議國人避免非必要赴陸港澳旅行；中國則是禁止陸客自由行與團客前來台灣，僅在4月由中國文旅部副部長饒權宣布，恢復福建居民到馬祖旅遊。

願滾動檢討禁團令

交通部2日舉行新任部長交接典禮，陳世凱接受媒體聯訪時指出，觀光將是未來重要業務，其中外界關心的中國觀光客方面，陳世凱說，目前現階段問題是「去多來少」，台灣旅客赴中國旅遊今年已經有158萬人次，中國旅客到台灣旅遊卻只有22萬人次。

「橄欖枝已經遞出很久了，」陳世凱說，目前台灣旅客到中國人數很多，但可惜陸客來台人數很少，他呼籲中國趕快開放，讓兩岸有序交流從觀光開始，交通部也會滾動式檢討、隨時檢討陸客禁團令。他也指出，台灣觀光亮點要怎麼推動，也是交通部要努力的事情，不論墾丁或花東都有先天條件的困難。

改善花東、墾丁觀光

陳世凱舉例，花東是地震因素，但要盡量克服，花蓮還有很多可以去觀光亮點；墾丁則是地方政府跟業者要一起努力提升觀光品質，相信等到墾丁改善旅遊環境後，旅客會很喜歡去。

外界關注台鐵票價調整狀況，陳世凱表示，台鐵票價已經29年沒有調整，但台鐵公司化後也是要思考永續經營，因此票價的確有需要檢討的地方，會跟行政院配合，在票價不影響旅客搭乘意願，又可以讓公司營運下進行協調。

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