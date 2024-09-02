曾來台交流...陸著名國際問題專家倪世雄逝世 享壽84歲

澎湃新聞報導，著名國際問題專家、復旦大學國際關係與公共事務學院原院長、復旦大學國際問題研究院原院長倪世雄教授，因病醫治無效，於2日在上海逝世，享壽84歲。倪世雄此前曾至台灣交流，為兩岸學界熟知，同時也在上海接待台灣學者，在兩岸學術交流經驗中扮演一定角色。

從台大政治系的網頁資訊中顯示，倪世雄曾經與一批來自北京、上海等地學者於2010年赴台參加學術交流，他當時以「國際形勢的變化與世界秩序的重建」為題，談論冷戰結束20年來，就中國的視角如何評估局勢的改變與對未來世界秩序的期待為何。

值得注意的是，他在台大的研討會中也主持「中國崛起省思」場次的論壇，現駐新加坡大使，前陸委會副主委童振源、國安會秘書長吳釗燮與前陸委會主委陳明通，都是該論壇的討論參與者。

公開資料顯示，倪世雄出生於1940年，安徽舒城人，1964年畢業於復旦大學，曾任復旦大學國際關係與公共事務學院、國際問題研究院院長，復旦大學美國研究中心主任。此外，還曾兼任教育部社科委委員、全國高校國際政治研究會常務副理事長、上海市國際關係學會副會長、上海美國學會副會長等眾多社會職務。

據了解，倪世雄教授是最早將西方國際關係理論引入中國大陸的代表人物之一。他作為中國第一批訪問學者赴哈佛大學做國際問題的博士後研究，回國後傾力於國際關係理論和中美關係，他是中國國際關係理論研究的主要開拓者之一，是中國國際理論上海學派的代表人物之一。