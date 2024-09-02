採集中國鐵路信號數據 陸國安部指違反數據安全法

大陸國家安全部2日發文，公布首宗大陸《數據安全法》實施以來判刑的案件。指稱有大陸信息科技公司接到境外公司委託，採集中國鐵路信號數據，相關違法人員已經判刑。

據大陸國安部公眾號稱，2020年底，有大陸信息科技公司接到境外公司委託，採集中國鐵路信號數據。該境外公司自稱其客戶從事鐵路運輸的技術支撐服務，為進入中國市場需要提前對中國鐵路網路調研。但受新冠疫情影響，境外公司人員來華比較困難，所以委託境內公司採集中國鐵路訊號數據，包括物聯網、蜂窩和鐵路移動通信專網訊號等數據。

這家大陸公司雖然對境外公司採集目的有所懷疑，但在利益驅使下仍按對方要求購買、安裝設備，在固定地點採集數據，甚至還到對方規定的其他城市及相應高鐵線路上，作移動測試和數據採集。

大陸國安部門發現後展開調查，發現該境外公司的長期客戶包括間諜情報機關、國防軍事單位以及多個政府部門。該公司單一個月非法採集的數據量就達到500G。

國安部表示，本次案件收集的數據，直接關係到鐵路的安全運營，被大陸《數據安全法》等法律明令禁止採集。最終，涉案人員涉嫌為境外刺探、非法提供情報罪，被判處有期徒刑並剝奪政治權利。

文章指出，境外間諜情報機關覬覦中國核心敏感數據，以境外商業公司、調查機構等名義開展蒐集，對中國國家安全造成了重大風險隱患，大陸《數據安全法》實施三年來，國家安全機關堅持以總體國家安全觀為指導，會同有關部門依法嚴厲打擊數據安全領域違法犯罪行為。