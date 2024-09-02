快訊

地牛翻身！花蓮外海16點26分規模5.5地震 最大震度4級

京華城案先聲押彭振聲 柯文哲「插隊」先開羈押庭？原因曝光

膽大！華為對決蘋果發表會曝光「顛覆性新品」 網力捧：我會買

採集中國鐵路信號數據 陸國安部指違反數據安全法

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
有大陸信息科技公司接到境外公司委託採集中國鐵路信號數據，遭大陸國安部指控涉嫌違反大陸「數據安全法」。（新華社）
有大陸信息科技公司接到境外公司委託採集中國鐵路信號數據，遭大陸國安部指控涉嫌違反大陸「數據安全法」。（新華社）

大陸國家安全部2日發文，公布首宗大陸《數據安全法》實施以來判刑的案件。指稱有大陸信息科技公司接到境外公司委託，採集中國鐵路信號數據，相關違法人員已經判刑。

據大陸國安部公眾號稱，2020年底，有大陸信息科技公司接到境外公司委託，採集中國鐵路信號數據。該境外公司自稱其客戶從事鐵路運輸的技術支撐服務，為進入中國市場需要提前對中國鐵路網路調研。但受新冠疫情影響，境外公司人員來華比較困難，所以委託境內公司採集中國鐵路訊號數據，包括物聯網、蜂窩和鐵路移動通信專網訊號等數據。

這家大陸公司雖然對境外公司採集目的有所懷疑，但在利益驅使下仍按對方要求購買、安裝設備，在固定地點採集數據，甚至還到對方規定的其他城市及相應高鐵線路上，作移動測試和數據採集。

大陸國安部門發現後展開調查，發現該境外公司的長期客戶包括間諜情報機關、國防軍事單位以及多個政府部門。該公司單一個月非法採集的數據量就達到500G。

國安部表示，本次案件收集的數據，直接關係到鐵路的安全運營，被大陸《數據安全法》等法律明令禁止採集。最終，涉案人員涉嫌為境外刺探、非法提供情報罪，被判處有期徒刑並剝奪政治權利。

文章指出，境外間諜情報機關覬覦中國核心敏感數據，以境外商業公司、調查機構等名義開展蒐集，對中國國家安全造成了重大風險隱患，大陸《數據安全法》實施三年來，國家安全機關堅持以總體國家安全觀為指導，會同有關部門依法嚴厲打擊數據安全領域違法犯罪行為。

國安 客戶 間諜

延伸閱讀

花蓮45家文旦果園通過運銷大陸 縣府：參考台東的做法

阿里山林鐵北門車站飯店 招商徵求營運企業

影／直擊大陸施壓太平洋島國論壇主席過程 最終公報不見台灣

海協會長張志軍：大陸對台獨嚴懲不貸是為維護台海和平

相關新聞

曾來台交流...陸著名國際問題專家倪世雄逝世 享壽84歲

澎湃新聞報導，著名國際問題專家、復旦大學國際關係與公共事務學院原院長、復旦大學國際問題研究院原院長倪世雄教授，因病醫治無...

採集中國鐵路信號數據 陸國安部指違反數據安全法

大陸國家安全部2日發文，公布首宗大陸《數據安全法》實施以來判刑的案件。指稱有大陸信息科技公司接到境外公司委託，採集中國鐵...

中非合作論壇峰會將登場 北京「武警＋民兵」街頭維穩

中非合作論壇峰會4至6日在北京舉行，大陸國家主席習近平將出席5日的開幕式發表演講，隨非洲多國總統抵北京，習近平2日上午已...

非洲多國總統抵中國 為基建尋資金 但中方恐難拿出大筆錢

2024中非合作論壇高峰會將於4至6日在北京舉行，非洲多國總統自8月31日晚間起陸續抵達北京。外電報導，在大國對非洲的資...

「愛你，就把你印在鈔票上」 非洲多國貨幣印上與中國合作成果

「愛你，就把你印在鈔票上」；在非洲多國，貨幣上的圖案展現了一個國家的歷史文化特色和社會發展成就。從水稻到水電站，從大橋到...

300萬玩家迷上「悟空」 駐美大使謝鋒：可望帶動「東遊行」

中國國產3A遊戲「黑神話：悟空」在全球暴紅，中國駐美大使謝鋒近日表示，「悟空」的火熱有助推動外國人認識中國文化外，更可帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。