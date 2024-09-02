中非合作論壇峰會將登場 北京「武警＋民兵」街頭維穩
中非合作論壇峰會4至6日在北京舉行，大陸國家主席習近平將出席5日的開幕式發表演講，隨非洲多國總統抵北京，習近平2日上午已接連會見了剛果民主共和國總統齊塞克迪、吉布地共和國總統蓋雷、多哥共和國總統福雷和馬利總統戈伊塔。為確保峰會期間維安，北京街頭進一步出現了「武警＋民兵」的崗哨配置。
2024年中非合作論壇峰會將於9月4日至6日在北京舉行，本屆主題為「攜手推進現代化，共築高水準中非命運共同體」，這是繼中非合作論壇2006年北京峰會、2015年約翰尼斯堡峰會、2018年北京峰會之後，大陸近年舉辦規模最大、外國領導人出席最多的主場外交活動。
習近平將於9月5日出席峰會開幕式並發表主題演講，期間，和受邀非方成員領導人等舉行雙邊活動。據新華社報導，習近平2日上午10時，在北京人民大會堂會見了剛果民主共和國總統齊塞克迪，開啟了習近平的「2024年中非合作論壇峰會時間」。
2日上午，習近平已接連會見了剛果民主共和國總統齊塞克迪、吉布地共和國總統蓋雷、多哥共和國總統福雷和馬利總統戈伊塔等至少四國總統，宣布將雙邊關係提升為「戰略夥伴關係」或更高一級的「全面戰略夥伴關係」。
為確保維安，北京市公安局日前已公告，2日至6日，峰會期間北京禁飛「低慢小」航空器，天安門廣場預約平台公告，2日至6日重要活動服務保障期間，天安門廣場部分時段將不向社會開放。
另，由於2日起，北京地鐵前門站，天安門東、西站部分出入口採取臨時封閉措施，加上部分路段交通管制，適逢9月開學後首個工作日，北京今天早上交通呈現嚴重擁堵，今晨交通指數一度升破8.0，達到「嚴重擁堵」級別。
與此同時，隨著上周美白宮國安顧問蘇利文訪問北京，本周中非合作論壇峰會登場，北京維安層級進一步提升，除市區主要路口再現「民兵」上街站崗外，上周末起，升級為「武警＋民兵」的崗哨配置，例如在一個大型圓環路口的路橋上，兩側均會安排有兩名民兵加一名武警同時站崗，另，市區重要路段天橋也再次出現「看橋員」，峰會舉辦地點國家會議中心，和天安門周邊同樣部署大量公安、武警強化維安。
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