黃健庭出席魯台會 籲禁團令快解除：卡來卡去大可不必

國民黨秘書長黃健庭2日上午出席在山東濰坊舉辦的第28屆魯台經貿洽談會，他在致詞時呼籲兩岸盡早恢復團體旅遊，直航航點也應盡快回到疫情前數量。黃健庭在會後受訪時進一步表示，兩岸要多交流，禁團令要趕快解除，一些卡來卡去的小動作大可不必。

黃健庭致詞時表示，台灣跟山東無論是在文化、血緣、歷史、經貿等方面都有非常深厚的淵源，台魯兩地的互動歷史證明「兩岸本一家」，因互利共贏、互惠共榮。

就兩岸關係，他表示，台灣主流民意希望兩岸能夠和平相處、友好互惠，兩岸關係近年來的起伏動盪，證明國民黨長期以來堅持的路線才能夠真正為台海帶來和平和穩定，為兩岸人民創造福祉，「我們會堅持九二共識、反對台獨，中國國民黨會繼續在這樣的政治基礎上面為兩岸和平來努力」。

黃健庭指出，受到政治因素干預，台灣還有禁團令，讓台灣民眾沒有辦法組團到大陸來旅遊，兩岸直航的航點也還沒有恢復到過去正常的狀態，嚴重影響兩岸交流以及台灣旅遊業者的生計。他呼籲兩岸盡早恢復團體旅遊，直航航點也應盡快回到疫情前數量，「期待更多的台灣觀光團能到山東旅遊，山東的好朋友們也能到台灣體驗好山好水好人情」。

繼福建開放個人、團體赴馬祖旅遊後，大陸文旅部上周公告將恢復福建赴金門旅遊，外界認為是陸方就兩岸旅遊釋出善意，台灣政府應該如何回應？

黃健庭會後向本報進一步表示，如果大家心裡都有兩岸和平，要共存共榮、互利互惠的心態，很多問題其實不需要卡在枝枝節節上，「過去都可以這麼做，今天好像一些小動作在卡來卡去，我覺得大可不必」。

由於大陸目前仍未開放大陸居民赴台灣自由行與團體旅遊，此行是否向大陸官員溝通、傳遞恢復旅遊的訊息？黃健庭回應，「是啊，都有很清楚地表達這樣的意思」。

黃健庭表示，過去兩岸交流多的時候，帶動台灣地方產業、服務業都欣欣向榮，帶來「和平紅利」，現在兩岸情勢比較緊張，更需要加強交流。

第28屆魯台會1日至3日在山東濰坊舉行，活動自1994年首屆舉辦以來已邁入第30年。今年活動以「攜手同行30年 共創未來譜新篇」為主題，在2日的產業創新與魯台融合發展大會上，包含海協會長張志軍、山東省副省長宋軍繼、國台辦聯絡局局長楊毅等大陸官員出席，台灣嘉賓則有國民黨秘書長黃健庭、新黨主席吳成典、海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢等。