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海協會長張志軍：大陸對台獨嚴懲不貸是為維護台海和平

聯合報／ 特派記者陳宥菘／山東濰坊即時報導
大陸海協會長張志軍2日在第28屆魯台經貿洽談會大會上致詞表示，當前大陸對台獨分裂勢力及其謀獨挑釁行徑嚴懲不貸、堅決反制，本質上是為了維護台海和平和廣大同胞的根本共同利益與長遠利益。記者陳宥菘／攝影
大陸海協會長張志軍2日在第28屆魯台經貿洽談會大會上致詞表示，當前大陸對台獨分裂勢力及其謀獨挑釁行徑嚴懲不貸、堅決反制，本質上是為了維護台海和平和廣大同胞的根本共同利益與長遠利益。記者陳宥菘／攝影

大陸海協會長張志軍2日表示，當前大陸對台獨分裂勢力及其謀獨挑釁行徑嚴懲不貸、堅決反制，本質上是為了維護台海和平和廣大同胞的根本共同利益與長遠利益。

第28屆魯台經貿洽談會（魯台會）大會2日上午在山東濰坊舉行。張志軍致詞表示，中共二十屆三中全會提出「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展」，未來大陸將深入踐行率先與台胞台企分享中國大陸發展機遇的莊嚴承諾，加強促進兩岸各領域交流合作，深化兩岸融合發展的政策供給，推出更多更好全面深化兩岸融合發展的新舉措，為加強深化兩岸經濟合作、融合發展提供強大動力，為廣大台胞台企紮根大陸開闢更廣闊空間。

就民族復興，張志軍強調，「兩岸同屬一個中國，同屬中華民族是兩岸中國人都必須秉持的民族大義，堅持九二共識、反對台獨是我們發展兩岸關係的基本立場」。

張志軍稱，當前我們（大陸）對台獨分裂勢力及其謀獨挑釁行徑嚴懲不貸、堅決反制，「本質上是為了維護台海和平和廣大同胞的根本共同利益、長遠利益，是對愛好和平、有正確國家民族認同的兩岸同胞最真誠的關愛和最好的保護」。希望廣大台胞台商堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園。

張志軍還提到，當前大陸穩中向好態勢穩固，經濟發展前景光明。希望廣大台商台胞特別是年輕朋友多關注山東、投資山東、紮根山東。

就魯台經貿合作，山東省副省長宋軍繼致詞時說，當前山東累計批准台資項目9,790個，實際利用台資306.8億美元，年均貿易額人民幣600億元，有效增進了兩岸同胞的福祉，「面向未來，我們願秉持兩岸一家親的理念，凝聚合作共識、深化合作潛力」。

宋軍繼指出，山東將拓展更深層次的產業合作，發揮鲁台產業互補的優勢，深化新一代機器技術、高端裝備、新能源、生物醫藥等重點產業的對接協作，促進更大規模的貿易合作，擴大化工、紡織服裝、汽車零配件、電子元器件等產品的進出口規模，同時將營造更高水平的發展環境，為台企「辦實事、解難事、做好事」，為台胞台商來魯投資興業提供全周期的優質服務及全方位的有力支持。

第28屆魯台會1日至3日在山東濰坊舉行，活動自1994年首屆舉辦以來已邁入第30年，是大陸歷史最久、規模最大的對台經貿文化交流活動。今年活動以「攜手同行30年 共創未來譜新篇」為主題，舉辦有產業創新與魯台融合發展大會，以及兩岸先進製造業合作對接會等專題活動。

此次活動包含海協會長張志軍、大陸國台辦聯絡局局長楊毅等大陸官員出席，台灣嘉賓則有國民黨秘書長黃健庭、新黨主席吳成典、海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢等。

第28屆魯台會1日至3日在山東濰坊舉行，活動自1994年首屆舉辦以來已邁入第30年，今年活動以「攜手同行30年 共創未來譜新篇」為主題。記者陳宥菘／攝影
第28屆魯台會1日至3日在山東濰坊舉行，活動自1994年首屆舉辦以來已邁入第30年，今年活動以「攜手同行30年 共創未來譜新篇」為主題。記者陳宥菘／攝影

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