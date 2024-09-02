快訊

日遊客嫌北市動物園舊「可以不用來」 大批國人挺一特質：沒有輸

6名人質之死：以色列爆發50萬人抗議訴求停火協議

柯文哲稱今年才知京華城840%容積率 她舉質詢證據：離開法院開始說謊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中非論壇周三開幕 王毅：要以此為契機掀合作熱潮

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2024年中非合作論壇峰會將於周三在北京召開，各國元首已陸續抵達。圖為9月1日，多哥共和國總統福雷乘機抵達北京，中共安排的歡迎儀式。（中新社）
2024年中非合作論壇峰會將於周三在北京召開，各國元首已陸續抵達。圖為9月1日，多哥共和國總統福雷乘機抵達北京，中共安排的歡迎儀式。（中新社）

2024年中非合作論壇峰會將於周三在北京召開，為期三天。論壇50多個非方成員領導人、非洲地區組織和國際組織代表陸續抵達北京。大陸國家主席習近平將於周四出席開幕式並發表主旨講話。大陸外長王毅表示，將以共同發展凝聚中非合作動能。

王毅在新華社發表署名文章，表示中非合作論壇成立24年來，中非務實合作碩果纍纍，貿易額從2000年的105億美元增至2023年的2,821億美元，增長近26倍。中國對非洲投資存量從2000年不足5億美元，增長至目前超400億美元。

王毅稱，謀發展、求合作是中國和非洲國家的共同追求。近年來，世界進入新的動盪變革期。但無論國際風雲如何變幻，中非攜手維護國際公平正義的初心不改。中方倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，贏得非方高度讚賞和積極響應。

王毅又說，即將召開的中非合作論壇峰會，是中國今年最重要的主場外交，也是中共二十屆三中全會後首場大規模、高規格重大對外活動。要以峰會盛大召開為契機，掀起中非攜手推進現代化、共築高水平中非命運共同體的合作熱潮，發出「全球南方」奮發向前的時代強音，推動構建人類命運共同體，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。

延伸閱讀

陸外交部：台灣、人權、道路、發展是北京的四條紅線

王毅會蘇利文再喊一中 外交部：背離現實謬論

日眾議員二階俊博率團訪中 分別與趙樂際、王毅會談

自民黨前幹事長二階俊博今訪北京見王毅 盼見習近平談恢復日客免簽

相關新聞

陸客要來了？ 金廈小三通9月起每日航班大增25%

大陸文化和旅遊部官網8月30日公告，應金門縣民意代表參訪團請求，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。福建海事局2日則宣布...

無麻醉取卵、販售出生證明：中國「地下代孕實驗室」曝光

「不論是出生，還是死亡，你都可以被賣個好價錢...。」中國目前代孕仍未合法化，但是在上周山東青島卻被揭露一間違法的「地下代孕實驗室」，表面以試管嬰兒的諮詢服務為名義，實際上暗中從事非法取卵、受精和胚胎移植的代孕產業鏈，並且勾結青島當地的醫療機構與醫師、護理人員等等。揭發的相關報導中，代孕生子的價格為75萬人民幣、若要篩選性別則是加價到95萬；負責主刀的醫師以及參與取卵的麻醉師等人員，也會獲得幾百至幾千元不等的費用。當中從女性體內取卵的過程殘忍，有醫生目睹病人的慘狀不再做取卵手術，甚至需要前來捐卵的女生自己攜帶麻醉劑。地下代孕實驗室曝光後，也隨之在中國的社群網路掀起討論。

黃健庭出席魯台會 籲禁團令快解除：卡來卡去大可不必

國民黨秘書長黃健庭2日上午出席在山東濰坊舉辦的第28屆魯台經貿洽談會，他在致詞時呼籲兩岸盡早恢復團體旅遊，直航航點也應盡...

海協會長張志軍：大陸對台獨嚴懲不貸是為維護台海和平

大陸海協會長張志軍2日表示，當前大陸對台獨分裂勢力及其謀獨挑釁行徑嚴懲不貸、堅決反制，本質上是為了維護台海和平和廣大同胞...

中非論壇周三開幕 王毅：要以此為契機掀合作熱潮

2024年中非合作論壇峰會將於周三在北京召開，為期三天。論壇50多個非方成員領導人、非洲地區組織和國際組織代表陸續抵達北...

歐美制裁下俄國成大陸電商新藍海 卻存在一個最大風險

在中國商品透過強大的電商系統席捲全球的同時，也正面臨著愈來愈多的阻礙。歐盟執委會計畫取消境外網購150歐元的免稅門檻，美國也暫停了六家報關行800美元「小額豁免」資格，並加強來自中國的包裹檢查。所幸此時，大陸國家主席習近平口中「山水相連的好鄰居、守望相助的好朋友」—俄羅斯，正逐漸成為中國商品的出口新藍海。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。