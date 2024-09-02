中非論壇周三開幕 王毅：要以此為契機掀合作熱潮

2024年中非合作論壇峰會將於周三在北京召開，為期三天。論壇50多個非方成員領導人、非洲地區組織和國際組織代表陸續抵達北京。大陸國家主席習近平將於周四出席開幕式並發表主旨講話。大陸外長王毅表示，將以共同發展凝聚中非合作動能。

王毅在新華社發表署名文章，表示中非合作論壇成立24年來，中非務實合作碩果纍纍，貿易額從2000年的105億美元增至2023年的2,821億美元，增長近26倍。中國對非洲投資存量從2000年不足5億美元，增長至目前超400億美元。

王毅稱，謀發展、求合作是中國和非洲國家的共同追求。近年來，世界進入新的動盪變革期。但無論國際風雲如何變幻，中非攜手維護國際公平正義的初心不改。中方倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，贏得非方高度讚賞和積極響應。

王毅又說，即將召開的中非合作論壇峰會，是中國今年最重要的主場外交，也是中共二十屆三中全會後首場大規模、高規格重大對外活動。要以峰會盛大召開為契機，掀起中非攜手推進現代化、共築高水平中非命運共同體的合作熱潮，發出「全球南方」奮發向前的時代強音，推動構建人類命運共同體，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。