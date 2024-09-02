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陸客要來了？ 金廈小三通9月起每日航班大增25%
大陸文化和旅遊部官網8月30日公告，應金門縣民意代表參訪團請求，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。福建海事局2日則宣布，9月1日起，廈金小三通客運航線將由原來的每日16班次增班至每日20班次，增幅達25%。增班第一天出入境旅客3,100人次。
福建海事局微信公眾號2日表示，本次增班大大提升了廈金兩地之間的通行效率。為保障廈金小三通客運航線增班後安全營運，廈門海事局多措並舉保障廈金小三通客運航線穩定運行。
包括：優化隨身及大件行李管控，施行船舶載運大件行李「一船一策」備案機制，簡化進出港手續辦理，實行船舶進出港無紙化通關，優先審批、查驗，線上辦理廈金客運航線兩岸直航船舶申請、7天定期進出港查驗等手續，便利提速廈金船舶進出港查驗。
此外，對船舶關鍵性設備及船員實操能力也進行重點督促，對船員開展酒精測試抽查，確保應急逃生通道不被旅客大件行李擠占堵塞，保證應急逃生通道和應急集合區暢通。
廈門海事局還將利用CCTV等信息化設備加強遠程監管，強化與各航運公司之間的信息互通，及時發布安全預警信息，督促船員遵守值班、瞭望和通信規定，督促船舶嚴格執行備班船制度，加強實操演練、航前巡檢，提高安全意識與應急處置能力。
福建海事局表示，接下來，廈門海事局將繼續致力於為廈金小三通客運航線提供更加優質的服務，助力兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸融合發展。
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