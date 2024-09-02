快訊

京華城案民眾黨主席柯文哲無保請回 彭振聲羈押禁見

阿北回家了小草齊歡呼！法官裁定理由曝光 檢方將抗告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

非洲多國總統抵陸 為基建尋資金

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
中非合作論壇在北京召開，在此之前，中非媒體合作論壇暨中非智庫高端對話先行登場。記者陳政錄／攝影
中非合作論壇在北京召開，在此之前，中非媒體合作論壇暨中非智庫高端對話先行登場。記者陳政錄／攝影

二○二四中非合作論壇高峰會將於四至六日在北京舉行，非洲多國總統自八月卅一日晚間起陸續抵達北京。外電報導，在大國對非洲的資源和影響力競爭日益激烈下，訪問北京的非洲國家領導人們，將為大型基礎設施項目尋求資金。

央視報導，尚比亞總統希奇萊馬八月卅一日晚間搭機抵達北京，其他非洲國家領導人包括南蘇丹總統基爾、奈及利亞總統提努布、厄利垂亞總統伊薩亞斯和葛摩（科摩羅）總統阿扎利．阿蘇馬尼也在九月一日抵達。南非總統拉瑪佛沙預計二日抵達北京。

法新社報導，過去十年北京擴大了與非洲國家的關係，向非洲國家提供數十億美元的貸款，幫助建設基礎設施，但有時也因導致非洲國家背負巨額債務而引發爭議。北京向非洲派遣了數十萬工人建設大型項目，同時開發非洲大陸豐富的自然資源，包括銅、鋰和稀土礦產。

報導引述睿納新國際諮詢公司政策分析師埃格古說法指出，非洲國家正在尋求利用中國的成長機會，不過分析人士說，經濟放緩令中國政府愈來愈不願意拿出大筆資金；中方也拒絕提供債務減免。

本次中非合作論壇高峰會主題為「攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體」。大陸外交部表示，峰會將以治國理政、工業化和農業現代化、和平安全、高質量共建「一帶一路」為議題的四場高級別會議。習近平將出席開幕式並發表演說，闡述關於中非共建高水準命運共同體的新主張。

北京 非洲

延伸閱讀

陳昭姿稱傳訊給總統 總統府：賴總統私人手機已停用

預算、人事同意權 賴總統籲「立院當家」考量國家發展

訪中可能或訪美計畫？ 賴清德總統這樣回答

反擊「疑賴論」 賴總統：美方清楚台灣推動的政策和方向

相關新聞

王毅會南非外長 「續推全球南方」

二○二四中非合作論壇高峰會舉行前夕，中國大陸外交部長王毅昨在北京會見南非外交部長拉莫拉。王毅稱，雙方在多邊場合保持密切協...

非洲多國總統抵陸 為基建尋資金

二○二四中非合作論壇高峰會將於四至六日在北京舉行，非洲多國總統自八月卅一日晚間起陸續抵達北京。外電報導，在大國對非洲的資...

仙賓礁衝突 美批陸舉動危險

就八月廿五日及卅一日，中國大陸與菲律賓船艦在南海仙賓礁（仙賓暗沙）海域發生碰撞，美國國務院發言人米勒八月卅一日聲明，美方...

李家超10月將發施政報告…香港民主黨發建議書 籲落實「雙普選」

香港特首李家超預定十月發表新的施政報告，目前正在展開公開諮詢。近年罕有現身的香港民主黨也就施政報告發表建議書，在政制及人...

唱國歌也要管？陸官方發布「義勇軍進行曲」標準曲譜及錄音

中國國務院新聞辦公室今天舉行記者會，發布中國國歌「義勇軍進行曲」的3種「標準演奏曲譜」和4種「官方錄音版本」。中國全國人...

教宗將訪問亞太12天 美媒：大陸議題暗中浮現

美媒報導，天主教教宗方濟各2日起將訪問東南亞及大洋洲4國。美媒報導，這趟長達12天的訪問是方濟各最具健康挑戰性的亞太之旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。