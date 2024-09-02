非洲多國總統抵陸 為基建尋資金

二○二四中非合作論壇高峰會將於四至六日在北京舉行，非洲多國總統自八月卅一日晚間起陸續抵達北京。外電報導，在大國對非洲的資源和影響力競爭日益激烈下，訪問北京的非洲國家領導人們，將為大型基礎設施項目尋求資金。

央視報導，尚比亞總統希奇萊馬八月卅一日晚間搭機抵達北京，其他非洲國家領導人包括南蘇丹總統基爾、奈及利亞總統提努布、厄利垂亞總統伊薩亞斯和葛摩（科摩羅）總統阿扎利．阿蘇馬尼也在九月一日抵達。南非總統拉瑪佛沙預計二日抵達北京。

法新社報導，過去十年北京擴大了與非洲國家的關係，向非洲國家提供數十億美元的貸款，幫助建設基礎設施，但有時也因導致非洲國家背負巨額債務而引發爭議。北京向非洲派遣了數十萬工人建設大型項目，同時開發非洲大陸豐富的自然資源，包括銅、鋰和稀土礦產。

報導引述睿納新國際諮詢公司政策分析師埃格古說法指出，非洲國家正在尋求利用中國的成長機會，不過分析人士說，經濟放緩令中國政府愈來愈不願意拿出大筆資金；中方也拒絕提供債務減免。

本次中非合作論壇高峰會主題為「攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體」。大陸外交部表示，峰會將以治國理政、工業化和農業現代化、和平安全、高質量共建「一帶一路」為議題的四場高級別會議。習近平將出席開幕式並發表演說，闡述關於中非共建高水準命運共同體的新主張。