王毅會南非外長 「續推全球南方」

二○二四中非合作論壇高峰會舉行前夕，中國大陸外交部長王毅昨在北京會見南非外交部長拉莫拉。王毅稱，雙方在多邊場合保持密切協作，持續鼓舞推動「全球南方」聯合自強。拉莫拉指出，中國已成為南非第一大貿易夥伴，兩國關係定位升級為全面戰略夥伴關係；南非將繼續堅定奉行一個中國政策。

二○二四中非合作論壇高峰會將於四至六日在北京舉行，這是北京加強與非洲國家關係，推動「全球南方」合作的重要平台。非洲國家領導人近日陸續抵達北京。

王毅昨會見拉莫拉時指出，中南同為發展中大國和「全球南方」重要成員，雙方相互信任支持，是實現發展振興的友好夥伴，也是維護國際公平正義的中堅力量。雙方在多邊場合保持密切協作，持續鼓舞推動「全球南方」聯合自強。中方願與南非一道加強戰略溝通，深化政治互信，推動中南合作不斷邁向新台階。

針對中非合作論壇高峰會召開在即，王毅稱，論壇成立廿四年來，有效推動非洲加速發展，成為「南南合作」的重要旗幟，引領了國際對非合作。中方願同包括南非在內的非洲國家一道，推動本次峰會成功召開，為非洲實現發展振興注入新動能。

據中方發布，拉莫拉稱，南中政治上高度互信，經貿合作實現跨越式發展，中國已成為南非第一大貿易夥伴。在南非總統拉瑪佛沙和大陸國家主席習近平戰略指引下，兩國關係定位升級為全面戰略夥伴關係。南非政府尊重中國主權，認為台灣、香港、涉疆、涉藏事務都是中國的內政，將繼續堅定奉行一個中國政策，支持中國政府維護國家統一團結。願同中方共同促進「全球南方」國家團結合作。

王毅昨還會見塞內加爾外長法勒，並稱這個世界不能「富國恆富、窮國恆貧」，中方堅定支持非洲國家捍衛自身發展振興的正當權利。法勒表示，塞方堅定恪守一個中國原則；希望在交通、能源、基礎設施、衛生教育等領域繼續得到中方支持，助力塞方實現工業化和糧食自主。