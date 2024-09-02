仙賓礁衝突 美批陸舉動危險

就八月廿五日及卅一日，中國大陸與菲律賓船艦在南海仙賓礁（仙賓暗沙）海域發生碰撞，美國國務院發言人米勒八月卅一日聲明，美方譴責中方對菲方在南海的合法海上活動，採取「危險和升級」的行動。

米勒指稱，一艘中國海警船三度蓄意衝撞一艘在菲律賓專屬經濟區（ＥＥＺ）行使航行自由的菲國海岸防衛隊船舶，造成菲船受損並危及船員安全；這是中國整個八月在該地區所採的一連串危險和升級行動中最新一起。米勒另重申基於美菲共同防禦條約，華府願提供相關協助。

菲律賓參謀總長布勞納八月廿九和美國印太司令部司令巴帕羅舉行共同記者會時，布勞納婉拒美方協助運補菲律賓九七○一號巡邏艦「馬格巴努亞號」的提議，還說菲方將窮盡一切可能手段，「我方將先靠自己」。

由菲律賓總統府文官長貝沙明擔任主席的菲國國家海事委員會聲明，中國海警船應保持克制，優先考慮海上船隻與菲國領空內飛機的安全。但菲方仍將繼續在其本國海域的主權活動，受損船舶也仍將在「西菲律賓海」活動。西菲律賓海為菲國在南海聲索主權的區域，大致為菲國兩百浬ＥＥＺ的範圍。

對此，我外交部表示，菲律賓馬格巴努亞號八月卅一日在仙賓暗沙起錨時，遭中國海警船以騷擾及危險操作多次蓄意撞擊，已是近日雙方在同海域第三度發生海上衝突事件，外交部予以強烈譴責並呼籲各方自制。

我外交部重申，反對任何威脅南海安全及破壞區域和平穩定的作為，呼籲各方應遵守國際法及聯合國海洋法公約相關規範，堅持和平解決爭端。我國將持續與國際夥伴密切關注南海情勢，共同維護區域和平穩定。