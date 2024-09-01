快訊

柯文哲羈押庭召開北檢外小草人數曝光 「放人」口號響士氣高

應曉薇昔當監獄教誨師10年…小S逼問「錢從哪來」她這樣回 網驚：仙姑

李家超10月將發施政報告…香港民主黨發建議書 籲落實「雙普選」

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
7月16日，香港特區行政長官李家超出席行政會議前表示，今年施政報告公眾諮詢期即日展開。中新社
7月16日，香港特區行政長官李家超出席行政會議前表示，今年施政報告公眾諮詢期即日展開。中新社

香港特首李家超預定十月發表新的施政報告，目前正在展開公開諮詢。近年罕有現身的香港民主黨也就施政報告發表建議書，在政制及人權方面，提出保持社會開放多元、落實基本法承諾的「雙普選」等建議。

香港民主黨主席羅健熙說，大陸國家主席習近平提到，要讓香港保持國際金融中心地位，港府應確保社會開放多元，讓不同立場人士均能暢所欲言，提升市民的政治效能感。政制方面，促請港府盡快落實基本法承諾的雙普選，增加各級選舉代表性，提升市民參與度；同時期望積極保存香港作為國際都會的特點，包括保障人權自由、捍衛法治。

對前立場新聞註冊母公司、前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐被裁定「串謀發布或複製煽動刊物」罪成，羅健熙稱，他本人仍有撰寫評論，而在香港公開作政治或社會評論的人已「非常小心」，裁決反映定罪的門檻再度降低，以及香港的言論「紅線」再度收窄。

香港經濟疲弱，港府上年度財政赤字逾千億港元。香港民主黨還要求，港府精簡公務員架構，停止開設編外職位，節省開支，以及檢討及提高盛事基金門檻。

香港民主黨今次發表施政報告建議書前，上周已提交建議及約見港府政務司長陳國基，但暫未獲回應。對民主黨現時在社會的定位，羅健熙指，民主黨的角色不是由政府界定，未來會繼續嘗試在香港尋找發展空間。香港民主黨將於今年底換屆，羅健熙初步決定爭取連任黨主席。

民主黨 門檻 香港特首

延伸閱讀

港高才通搶才 9成半來自內地 港府要去歐洲東南亞覓才

嬋寶維園秀水花消失術 內地奧運選手揮別 勉港青勇追夢

李家超：將搞活人流 帶動港經濟 預告續有優惠措施

港嚴打濫用公屋 13富戶交回 「有人擁30幅地或千萬宅」

相關新聞

德國之聲客座評論／「毛鄧兼用」的習近平為何陷入困境

前段時間，中國官方最熱鬧的一件事就是高調紀念鄧小平誕辰120周年，民間也有些文章解題發揮，回憶，懷戀，希望回到過去稍寬松些的環境。但整體上，社會似乎是冷漠以…

李家超10月將發施政報告…香港民主黨發建議書 籲落實「雙普選」

香港特首李家超預定十月發表新的施政報告，目前正在展開公開諮詢。近年罕有現身的香港民主黨也就施政報告發表建議書，在政制及人...

違反國安條例2人被捕 港警指涉散布城大教授假遺言

香港警務處國家安全處31日宣布，以涉嫌違反《維護國家安全條例》「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪逮捕一男一...

人民幣跨境交易使用創高 英媒：對俄制裁促陸擺脫美元

大陸人民幣跨境貿易使用量近期創下新高紀錄，英國金融時報分析稱，這是由於歐美對俄制裁及與俄羅斯的密切關係，加強了大陸人推動...

仙賓礁艦船碰撞 陸、菲互控

美國白宮國安顧問蘇利文日前訪問大陸，力求中菲管理衝突與對抗，但大陸與菲律賓在南海爭議持續延燒，雙方昨天又在仙賓礁（仙賓暗...

最後拜習會？ APEC峰會11月登場

秘魯外長哈維耶八月廿九日表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平均將出席十一月十五日至十六日在秘魯首都利馬舉行的亞太經濟合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。