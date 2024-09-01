李家超10月將發施政報告…香港民主黨發建議書 籲落實「雙普選」

香港特首李家超預定十月發表新的施政報告，目前正在展開公開諮詢。近年罕有現身的香港民主黨也就施政報告發表建議書，在政制及人權方面，提出保持社會開放多元、落實基本法承諾的「雙普選」等建議。

香港民主黨主席羅健熙說，大陸國家主席習近平提到，要讓香港保持國際金融中心地位，港府應確保社會開放多元，讓不同立場人士均能暢所欲言，提升市民的政治效能感。政制方面，促請港府盡快落實基本法承諾的雙普選，增加各級選舉代表性，提升市民參與度；同時期望積極保存香港作為國際都會的特點，包括保障人權自由、捍衛法治。

對前立場新聞註冊母公司、前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐被裁定「串謀發布或複製煽動刊物」罪成，羅健熙稱，他本人仍有撰寫評論，而在香港公開作政治或社會評論的人已「非常小心」，裁決反映定罪的門檻再度降低，以及香港的言論「紅線」再度收窄。

香港經濟疲弱，港府上年度財政赤字逾千億港元。香港民主黨還要求，港府精簡公務員架構，停止開設編外職位，節省開支，以及檢討及提高盛事基金門檻。

香港民主黨今次發表施政報告建議書前，上周已提交建議及約見港府政務司長陳國基，但暫未獲回應。對民主黨現時在社會的定位，羅健熙指，民主黨的角色不是由政府界定，未來會繼續嘗試在香港尋找發展空間。香港民主黨將於今年底換屆，羅健熙初步決定爭取連任黨主席。