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教宗將訪問亞太12天 美媒：大陸議題暗中浮現

中央社／ 台北1日電
美媒報導，天主教教宗方濟各2日起將訪問東南亞及大洋洲4國。美媒報導，這趟長達12天的訪問是方濟各最具健康挑戰性的亞太之旅，而中國議題隨之暗中浮現。路透
美媒報導，天主教教宗方濟各2日起將訪問東南亞及大洋洲4國。美媒報導，這趟長達12天的訪問是方濟各最具健康挑戰性的亞太之旅，而中國議題隨之暗中浮現。路透

美媒報導，天主教教宗方濟各2日起將訪問東南亞及大洋洲4國。美媒報導，這趟長達12天的訪問是方濟各最具健康挑戰性的亞太之旅，而中國議題隨之暗中浮現。由於此行距梵中主教任命協議續約僅剩1個月，因此引起注意。

綜合美聯社及美國之音（VOA）中文網報導，1個月後，梵蒂岡可望與中國續簽2018年起生效、並曾於2020及2022年續簽的主教任命協議。而教廷上週才宣布，中國政府正式認可天津教區主教石鴻禎的聖職，並指「最新發展體現出近年來教廷與中國對話的正面成果」。

然而，現年95歲、2019年即由梵蒂岡任命為天津教區主教的石鴻禎，先前因不願加入中國官方的天主教會「愛國會」，遭到中國方面長期軟禁。

報導指出，教宗方濟各（Pope Francis）曾多次利用出訪時機向中國傳遞友好訊息。像是在座機飛越中國領空時發電問候中國民眾，或是透過間接舉動向中國民眾表達友誼，都是他試圖努力改善與中國關係的舉動。

方濟各此行將依序訪問印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶及新加坡。報導指出，新加坡擁有3/4的華裔人口，且以中國普通話作為官方語言之一，這將使方濟各可藉此機會向北京伸出橄欖枝，而中國擁有約1200萬名天主教徒。

但報導提到，新加坡是與中國、美國都保持良好關係的地區經濟強國。鑑於中國在南海的存在感日益增強，方濟各此時訪問新加坡，將不可避免地觸及複雜的南海議題。

教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）5月時曾表示，希望可以延長主教任命協議的期限（意指續簽）。

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