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林培瑞談毛澤東秘書李銳日記：中共背後巨資打官司 掩蓋真相

中央社／ 台北1日電

美國漢學家林培瑞撰文直指，已故中共領導人毛澤東秘書李銳日記的法律戰，代表中國方面提告的李銳遺孀張玉珍已經94歲，靠養老金度日，當然無法支付幾百萬美元的律師費，在她身後堅持打官司的，顯然是中國共產黨，為的是掩蓋李銳的批評。

林培瑞（Perry Link）8月31日在美國之音（VOA）中文網發表的文章指出，李銳日記實際上是持有者美國史丹佛大學與中國共產黨的爭奪戰，雙方都願意拿出幾百萬美元的代價打這場法律戰。他更提到，史丹佛委任律師曾找到一篇訪談錄，而張玉診在訪談中曾說，「我呢，不想打李南央（李銳女兒，日記捐贈者）的官司」。

由史丹佛大學委任律師邀請擔任「專家證人」的林培瑞表示，從前蘇聯以來的共產黨政權眼中，共產黨是「不能有任何錯誤的」，「黨」是完美無瑕的，個別黨員可能會犯錯誤，但「黨」永遠是100%正確的。說「黨」有毛病牽涉到定義問題，也就是合法性問題，而這是「致命問題」。

林培瑞指出，普通人批評黨的過往，「黨有黨的辦法」，能夠壓制。但像李銳這樣當過毛澤東秘書、中共中組部副部長、且1937年就入黨的人提出異議，「問題難辦得多，危險極了」。

他表示，相形之下，畢竟中共總書記習近平1953年才出生，因此李銳的言辭無法小看，只好掩蓋。特別是對李銳對六四事件以「Black weekend」來形容，在中共聽來是非常危險的，是值得花大筆錢掩蓋的。

至於史丹佛大學為何也願意耗費巨資打官司，林培瑞指出，美國大學圖書館很珍惜自家的稀有書籍收藏，有如藝術博物館，畢竟真品比任何複製品寶貴多了。但更重要的理由是史丹佛的信用問題，已經接受了對方捐贈的寶貴資料，且承諾好好保存。要是轉身就把資料送到一個「可能會燒毀它的人」手裡，怎麼說得過去？

林培瑞說，李銳選擇史丹佛捐贈日記，是因為史丹佛已經收藏過其他與中國歷史有關的寶貴資料，包括故總統蔣中正日記。而史丹佛以前都守過承諾，這次不能例外，要維護好名譽。

他並直指，保護學術可信度也是另一個重要理由。中共方面的控告要求史丹佛歸還李銳日記原件，沒有說不能留副本。雖然副本也可供研究，但要是原件搬回中國後，有學者在史丹佛根據副本發表文章，屆時中方要是大罵「這是造謠，事實根本不是你說的那一套。原件在我這兒，你那兒說謊」，要怎麼辦？

林培瑞指出，嚴肅的學者不會受騙，但一般人，包括絕大部分的中國老百姓是會受騙的。而這種擔心並不牽強，中共有過很多實實在在的先例。毛澤東時代的「雷鋒日記」，在雷鋒死後都被改過。毛澤東妻子江青1976年被捕後，她所有與毛澤東合照的身影，都被抹去。

他並透露，李銳2000年過後開始擔心，自己過世後，中共會怎麼處理他的日記和私信？因此要設法把文件轉移到國外。而最願意出力甚至甘冒危險的人，是他的女兒李南央。2014到2018年間，李南央在李銳授權下，躲過中共的視線，把40個盒子帶到史丹佛的胡佛圖書館，完成捐贈。

中共 共產黨 毛澤東 美國

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