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中非合作論壇峰會在即 非洲多國總統陸續抵達北京

中央社／ 台北1日電
中非合作論壇北京峰會4至6日將在北京舉行，非洲多國總統已陸續抵達北京。圖為9月1日，中國北京舉行的中非合作論壇（FOCAC）峰會標誌。歐新社
中非合作論壇北京峰會4至6日將在北京舉行，非洲多國總統已陸續抵達北京。圖為9月1日，中國北京舉行的中非合作論壇（FOCAC）峰會標誌。歐新社

中非合作論壇北京峰會4至6日將在北京舉行，非洲多國總統已陸續抵達北京。據中國外交部副部長陳曉東日前表示，此次峰會將聚焦在治國理政、工業化和農業現代化、和平安全、「高質量共建一帶一路」等4項議題。

據南方都市報、香港01等媒體報導，2024年中非合作論壇峰會將於9月4至6日在北京舉行，峰會主題為「攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體」。奈及利亞、厄利垂亞、南蘇丹等非洲多國總統已陸續抵達北京。

中國外交部副部長陳曉東8月底表示，這場峰會將以治國理政、工業化和農業現代化、和平安全、「高質量共建一帶一路」為議題，展開4場高級別會議，以及第8屆中非企業家大會等相關活動。

據中國外交部官網消息，中國外交部發言人華春瑩8月23日宣布，習近平將於9月5日出席2024年中非合作論壇峰會開幕式並發表主旨講話。峰會期間，習近平將為應邀與會的中非合作論壇非方成員領導人、有關非洲地區組織和國際組織代表等舉行歡迎宴會和相關雙邊活動。

第1屆中非合作論壇於2000年10月在北京召開部長級會議，此後每3年舉辦一次，並在2006、2015、2018年及今年同時舉辦峰會。

一帶一路 北京 外交部 非洲

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