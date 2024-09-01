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中菲南海衝突升級 日駐菲大使不顧陸抗議挺菲

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
針對近日中菲南海衝突事件，日本駐菲律賓大使遠藤和也1日表示對此事「嚴重關切」，強調日本「反對靠武力單方面改變現狀的嘗試」，支持菲律賓即海上法治。（圖／取自日本駐菲律賓大使Ｘ平台）
針對近日中菲南海衝突事件，日本駐菲律賓大使遠藤和也1日表示對此事「嚴重關切」，強調日本「反對靠武力單方面改變現狀的嘗試」，支持菲律賓即海上法治。（圖／取自日本駐菲律賓大使Ｘ平台）

大陸與菲律賓南海爭議持續延燒，在不到兩周時間內，大陸海警船與菲律賓海防船艦至少已發生三次碰撞事故，引發區域局勢緊張疑慮。日本駐菲律賓大使遠藤和也（Endo Kazuya）9月1日對事態發展表達「嚴重關切」。由於過往只要中菲在南海發生衝突，日本大使都會發文聲援菲律賓，大陸駐菲律賓使館此前曾於8月29日向日本大使館發出抗議。

日本共同社指出，遠藤和也強調，日本是「南海利害相關國」，並稱「反對靠武力單方面改變現狀的嘗試」，支持菲律賓及海上法治。而美國駐菲律賓大使卡爾森8月31日亦發表聲明力挺菲律賓稱，巡邏船在菲專屬經濟區（EEZ）進行合法行動，譴責稱遭到中國「故意衝撞」。

另，美國國務院亦表示，大陸對不存在陸地的海域的非法主權主張，以及為行使該主張的攻擊性行動，正在威脅所有國家的航行和飛行自由。

據了解，每當菲律賓在南海與大陸發生衝突時，日方都會發文聲援菲律賓。對此，中國大陸駐菲律賓大使館8月29日稱，已向日本大使館發出外交照會，抗議日方的「不負責任的言論」。

此前，大陸海警局通報稱，8月31日8時許，菲律賓非法滯留大陸仙賓礁的海警9701號船起錨，位仙賓礁潟湖內持續機動、尋釁肇事，中方海警5205艦依法依規對9701號船採取喊話警告、跟監管控等措施。

隨後於當日12時6分，菲9701號船以「不專業、危險」方式故意衝撞中方正常維權執法的5205艦，導致發生擦碰，「責任完全在菲方」，並再次正告菲方正視現實、放棄幻想，立即自行撤走才是唯一正確途徑，不要誤判形勢、製造熱點、升級事態，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。

近年來，在黃岩島（民主礁）、仁愛礁（仁愛暗沙）、鐵線礁、仙賓礁、鱟藤礁等南沙群島範圍內，大陸與菲律賓都發生船艦對峙等情況，尤其仙賓礁局勢持續升級，繼8月25日雙方船隻發生碰撞後，8月31日再度發生碰撞事件。

另，菲律賓海岸防衛隊8月31日則強調，不會因中方的「霸凌」而撤回部署在南海菲索海域的船艦。

公開資料顯示，菲方9701號船已在仙賓暗沙滯留長達四個多月，並於6月12日首度在該海域舉行升旗儀式慶祝菲律賓獨立日。大陸駐菲大使館日前指控菲律賓違反「南海各方行為宣言」，指按照宣言規定，仙賓礁「理應保持無人無設施的狀態」。

陸菲兩艘海警船8月31日在仙賓礁水域發生碰撞，雙方均指控對方蓄意碰撞。圖／擷自菲國海防隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）Ｘ平台
陸菲兩艘海警船8月31日在仙賓礁水域發生碰撞，雙方均指控對方蓄意碰撞。圖／擷自菲國海防隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）Ｘ平台

南海 日本 菲律賓

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