聯合國新疆人權報告兩週年 各方促北京停止迫害

8月31日是聯合國人權事務高級專員辦公室發布新疆人權狀況報告兩週年，美國、人權團體和聯合國都藉由這項里程碑式的報告週年紀念日，敦促北京停止侵犯人權和反人類罪行的做法。

美國之音中文網今天報導，美國國務院近日對中國在新疆問題上沒有進展表示失望，並呼籲北京採取行動，結束目前對維吾爾人和其他民族和宗教少數群體的鎮壓。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在社群媒體X發文說，「自聯合國人權事務高級專員發布對新疆侵犯人權行為的評估報告兩年後，美國繼續敦促中華人民共和國立即採取行動，結束對穆斯林維吾爾人和其他民族和宗教少數群體的壓迫」。

前聯合國人權事務高級專員巴舍萊（MichelleBachelet）兩年前在任期結束前最後幾分鐘才頂住壓力發表了這份世界高度關注的新疆人權狀況報告。報告詳細說明了包括大規模任意拘押和強迫勞動在內的許多虐待行為，並得出結論認為中國在新疆對維吾爾人採取的做法可能構成危害人類罪。報告敦促中國解決這些侵權行為並進行切實改革。

報導說，報告的發表給中國政府帶來強大的政治壓力，也讓外界產生些許希望，期待北京在壓力下停止或減少在新疆的侵犯人權行為。但是兩年過去了，聯合國和人權團體發現新疆的侵權行為不僅未見絲毫好轉，而且有可能變得更趨嚴重。

中國政府兩年前一口否認聯合國人權高專辦發布的新疆人權報告調查結果，並譴責報告具有政治動機和偏見，聲稱報告基於錯誤資訊，缺乏可信證據，並堅稱其在新疆的政策旨在打擊極端主義和促進穩定，以及反駁侵犯人權的指控，聲稱外部反中勢力歪曲了新疆的局勢。

路透社日前報導，聯合國人權高專辦兩年前發表新疆人權報告時，已從新疆逃到伊斯坦堡的烏魯約爾（Yalkun Uluyol）滿懷希望認為，他自2018年開始就從新疆失蹤的父親很快就會獲釋。

但是，過了不久他就接獲消息，他的父親在新疆被判處16年監禁。烏魯約爾認為他父親被判刑與他的維吾爾族身分有關，而包括美國政府在內的世界多國政府和人權團體都認為中國政府在新疆對維吾爾族以及其他少數民族實施了嚴厲的侵權鎮壓行動。

這名住在伊斯坦堡的30歲研究員對路透社表示，「報告出來的時候，我非常高興。但是現在我覺得，對啦，你公布了一份報告，但那又怎麼樣？我的生活一點也沒有改善。相反，更糟糕了」。

據路透社，烏魯約爾和其他人權活動人士呼籲現任聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在與中國政府進行歷時數月的人權對話後，應增加對北京施壓。

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）前執行長羅思（Kenneth Roth）就認為，圖克面對中國很「膽怯」。