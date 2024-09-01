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違反國安條例2人被捕 港警指涉散布城大教授假遺言

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
香港警方國安處以涉嫌違反《維護國家安全條例》逮捕一男一女。圖為警方押解41歲男子至大圍顯徑街與顯田街交界進行調查。（圖／取自香港文匯網）
香港警方國安處以涉嫌違反《維護國家安全條例》逮捕一男一女。圖為警方押解41歲男子至大圍顯徑街與顯田街交界進行調查。（圖／取自香港文匯網）

港警務處國家安全處31日宣布，以涉嫌違反《維護國家安全條例》「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪逮捕一男一女。香港文匯報指出，兩人涉嫌在日前香港城市大學一名教授輕生事件中偽造死者遺言，煽動他人引起對中共中央及香港特區政府的憎恨。兩人最重恐被判刑7年，若遭認定涉嫌勾結境外勢力更可判刑10年。 

據多家香港媒體日前報導，香港城市大建築學及土木工程學系教授李衍樺8月25日於港鐵九龍塘站落軌輕生。後網上流傳出一份聲稱是李衍樺在社群平台朋友圈寫下的「遺言」，引起輿論高度關注。該遺言寫道，「23條立法塵埃落定，天空灰濛濛的」，並稱自2019年後，「自已沒有一天是真正快樂」。

內容指，作為失落一代，對香港的明天不再有期待，對世界亦沒有任何留戀。這份「遺言」並引用樂團Beyond《海闊天空》歌詞，「原諒我一生放縱不羈愛自由」，並稱「我想被火車碾碎的感覺應該和被坦克碾碎差不多吧」，「能在這座我深愛過的、和我『同歲』卻日漸衰落的城市用這樣慘烈的方式結束生命大概也是一種浪漫吧。」

根據香港政府新聞公報網31日消息，香港警務處國家安全處拘捕一名41歲男子和一名28歲女子，兩人涉嫌違反《維護國家安全條例》「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。 調查顯示，被捕女子涉嫌就最近一宗自殺事件發布虛假的「死者遺言」，被捕男子則涉嫌持續在多個地點放置所謂「悼念燈箱」，內容均涉及煽動他人引起對中共中央和香港特區政府憎恨。

香港文匯報指，遭捕男子姓李是送貨散工，女子姓劉則是公務員，兩人並不相識。其中，劉姓女子在城市大學教授李衍樺輕生後，涉嫌惡意捏造和「加工」其遺言，再發放到連登討論區及其他社交平台，「蓄意挑起社會矛盾及煽動仇恨」。

李姓男子則自2019年來，「受黑暴文宣、反華媒體及網上虛假資訊『洗腦』」，近日看到有關「假遺書」後採取行動，到城大附近掛上貼有假遺書及煽動仇恨訊息的燈箱，煽動市民「悼念」李衍樺。

文匯報指，香港《維護國家安全條例》今年3月生效，其中第24條取代了舊有的《刑事罪行條例》第九及第十條，並把作出具煽動意圖的作為、發表具煽動意圖的文字或明知刊物具煽動意圖而刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示、複製或輸入該刊物訂為「煽動罪」，最高刑罰為7年監禁；若具煽動意圖而勾結境外勢力作出該些行為，則可判處最高10年監禁。

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香港城市大學教授李衍樺8月25日於港鐵九龍塘站落軌身亡後，社交平台即出現一篇被認為是其「遺言」的發文截圖。（圖／取自Ｘ平台）
香港城市大學教授李衍樺8月25日於港鐵九龍塘站落軌身亡後，社交平台即出現一篇被認為是其「遺言」的發文截圖。（圖／取自Ｘ平台）

中共 港警 香港城市大學

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