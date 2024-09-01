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人民幣跨境交易使用創高 英媒：對俄制裁促陸擺脫美元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
人民幣跨境貿易使用量近期創下新高紀錄，不過，有專家表示，人民幣的使用尚未達到無法取代主要貨幣的關鍵轉折點，「這是一個緩慢的過程」。（路透）
人民幣跨境貿易使用量近期創下新高紀錄，不過，有專家表示，人民幣的使用尚未達到無法取代主要貨幣的關鍵轉折點，「這是一個緩慢的過程」。（路透）

大陸人民幣跨境貿易使用量近期創下新高紀錄，英國金融時報分析稱，這是由於歐美對俄制裁及與俄羅斯的密切關係，加強了大陸人推動人民幣國際化、減少對美元依賴的努力。有專家表示，中方持續推動人民幣國際化，目的不在於與美元競爭，而是「不希望自己受美元擺布」，人民幣的使用尚未達到無法取代主要貨幣的關鍵轉折點，「這是一個緩慢的過程」。

據大陸國家外匯管理局數據，今年7月，人民幣在大陸跨國收支交易中占比達53%，高於2021年同期的約40%。這些數據顯示銀行代表非銀行客戶進行的跨境轉帳，主要是貿易結算。

陸媒觀察者網指出，俄烏衝突後，美元和歐元等貨幣在俄羅斯有著「有毒的糖紙」、「有毒貨幣」之稱，而人民幣在俄羅斯經濟中的重要性持續上升。

對此，金融時報分析認為，是「西方制裁限制了俄羅斯使用美元進行交易的能力，進而推動人民幣在俄羅斯的跨國使用。」具體來看，俄羅斯央行行長納比烏林娜今年2月表示，在結算、金融交易和存款中人民幣的使用量「激增」。

6月13日，俄央行在「俄羅斯商業諮詢」聲明指，過去兩年，美元和歐元在俄國市場的作用一直在下降，這是貿易轉向東方及結算貨幣改為盧布、人民幣和其他友好國家貨幣的結果。最新數據顯示，今年5月，人民幣在莫斯科交易所的交易份額已達到54%。

德國智庫卡內基研究所研究員普羅科普科亦分析稱，「美西方對俄制裁的形勢，同樣極大刺激中國發展自主的金融體系。」

有分析認為，大陸維持人民幣匯率穩定，也推動貿易夥伴更多使用人民幣進行交易。「如果你的貨幣疲軟，你就不能去印尼、泰國和韓國說，讓我們用人民幣而不是美元交易吧」，要做到這點需要一個穩定的貨幣。

此外，由於美西方國家不願使用人民幣貿易，金融時報認為，人民幣在全球貿易融資中所占份額的進一步提升可能會受限。人民幣廣泛使用的長期障礙，如支持使用美元的強大國際網路效應，也會限制人民幣在貿易結算以外的發展。

梅隆銀行駐港高級亞太市場策略師Wee Khoon Chong表示，從客戶群來看愈來愈多人民幣支付活動。但他補充，人民幣的使用尚未達到無法取代主要貨幣的「關鍵轉折點」，「這是一個緩慢的過程」。

香港科技大學教授黎麟祥認為，中方持續推動人民幣國際化，旨不在於與美元競爭，而是「不希望自己受美元擺布」。

在全球範圍內，人民幣在貿易融資方面仍遠遠落後於美元。國際支付網路SWIFT最新數據顯示，在全球支付中，人民幣份額上升至4.74%，創下歷史新高，但仍低於美元、歐元和英鎊。

人民幣 俄羅斯 貨幣

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