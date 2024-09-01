深入南海見證中菲緊張 德媒：中國恐嚇級別加劇

中國與菲律賓在南海仙賓暗沙海域衝突不斷。德國第二公共電視台記者近日隨菲律賓漁民前進南海36小時，途中遭中國海上民兵跟蹤4小時之久，「這是中國恐嚇級別加劇」。

德國第二公共電視台（Zweites Deutsches Fernsehen,ZDF）29日報導，該台駐中國北京記者希密特（Elisabeth Schmidt）搭乘菲律賓小型漁船，隨漁民入公海仙賓暗沙（Sabina Shoal）捕魚，希望藉此了解領土爭端如何影響居住在南海一側的人們。木製漁船上沒有睡艙，也沒有廁所，最大的空間必須留給食物與飲水。

菲律賓漁民巴巴哈（Jimmy Barbaja）在船上向ZDF記者說，「中國正在擴張邊界，並且變得越來越有侵略性」。他講述中國人襲擊菲律賓人的數起事件，「中國人持續追趕我們，且試圖剪斷我們的漁網。雖然他們還沒靠近我們的船，但是當我們捕魚時，他們就開始驅趕我們，變得越來越有攻擊性。如此持續刁難，讓我很憤怒」。南海成為火藥桶，一爆炸所有人都會受波及。

漁船駛入仙賓暗沙海域，ZDF記者說：「每個人在船上都很緊張。中國海上民兵追上我們的小船。菲律賓船員們戴上口罩，不想被認出來。我們也把臉藏在頭巾和墨鏡之間…我們做了好多次180度大迴轉，被跟蹤長達4小時之久。」中國一直否認在南海部署海上民兵。

隔夜，漁船靠近仙賓暗沙，入口卻被封鎖，海上有6艘中國船和1艘菲律賓船。

菲律賓巴拉旺省（Palawan）自由鎮（Kalayaan）市長德蒙多（Roberto Delmundo）接受ZDF記者訪問時表示，「自由鎮後山有屬於菲律賓的自然資源，中國海上民兵和海岸警衛隊因此就守在（海上的）外圍」。海上民兵指的是由中國軍隊訓練的武裝人員，非正式海軍。

中國迄今否認這些指控，主張中國擁有仙賓暗沙的歷史優先權。中國南海研究院創始院長吳士存根據一張1602年出版的地圖向ZDF記者說，一張舊地圖證明中國漁民在幾個世紀前就有航行穿越南海的紀錄，且中國是第一個發現該島礁並為其命名的國家。