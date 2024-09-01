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金門自大陸引「救命水」 爆外來種魚類入侵危機

飆37度高溫午後雨 吳德榮估周四起颱風威脅台灣、不排除登陸

西班牙首相將會見習近平

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

正直中歐近期陷入貿易爭端，西班牙首相桑切斯辦公室表示，桑切斯9月將在貿易部副部長陪同訪陸，但沒有透露具體日程，僅表示將訪問北京和上海，並會見大陸國家主席習近平。

法廣引述法新社報導，桑切斯曾於2023年3月在北京會見習近平。西班牙當時正準備擔任歐盟輪值主席國，桑切斯稱他「力促」習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通話，以討論俄烏衝突問題。

中歐近期貿易衝突不斷，歐盟執委會近期針對大陸電動車反補貼調查提出最終決定草稿，建議歐盟27國同意加徵17%至36%不等的反補貼稅至少五年。

中國則對來自歐盟的白蘭地、乳製品和豬肉產品啟動反傾銷調查作為報復。大陸商務部並在8月29日發布公告表示，歐盟進口白蘭地的確存在傾銷，但暫時不會對此寄出臨時反傾銷措施。

外媒報導指出，西班牙是歐洲最大豬肉出口國，大陸去年有22%進口豬肉來自西班牙，價值12億歐元。而大陸一直遊說歐盟27個成員國，拒絕歐委員會對大陸電動車徵收關稅的計畫。

根據《環球時報》6月的報導，西班牙加泰羅尼亞肉類食品公司總經理塞拉表示，若中方真的對歐洲豬肉加徵關稅，對西班牙豬肉出口業將會是「很可怕的結果」。

歐盟 西班牙 豬肉

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