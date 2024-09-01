快訊

金門自大陸引「救命水」 爆外來種魚類入侵危機

飆37度高溫午後雨 吳德榮估周四起颱風威脅台灣、不排除登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仙賓礁艦船碰撞 陸、菲互控

聯合報／ 記者廖士鋒陳宥菘／綜合報導
陸菲兩艘海警船昨天在仙賓礁水域發生碰撞，雙方均指控對方蓄意碰撞。圖／取自玉淵譚天
陸菲兩艘海警船昨天在仙賓礁水域發生碰撞，雙方均指控對方蓄意碰撞。圖／取自玉淵譚天

美國白宮國安顧問蘇利文日前訪問大陸，力求中菲管理衝突與對抗，但大陸與菲律賓南海爭議持續延燒，雙方昨天又在仙賓礁（仙賓暗沙）海域接連發生艦船碰撞事件，大陸海警局昨天批評菲方「尋釁肇事」，菲律賓海岸警衛隊則指控大陸船艦衝撞菲方船艦。

近年來，在黃岩島（民主礁）、仁愛礁（仁愛暗沙）、鐵線礁、仙賓礁、鱟藤礁等南沙群島範圍內，大陸與菲律賓都發生船艦對峙等情況，尤其仙賓礁局勢持續升級，繼八月廿五日雙方船隻發生碰撞後，昨天再度有碰撞事件。

大陸海警局發言人劉德軍昨天（八月卅一日）表示，當天上午菲海警九七○一號船起錨，在仙賓礁潟湖內「持續機動、尋釁肇事」，陸方海警五二○五艦對該船採取喊話警告、跟監管控等措施。中午九七○一號船以不專業、危險方式「故意衝撞」五二○五艦，「導致發生擦碰，責任完全在菲方」。他再度警告菲方「立即自行撤走才是唯一正確途徑」，「不要誤判形勢，否則由此引發的一切後果由菲方承擔」。

央視旗下的「玉淵譚天」則指，根據現場圖片，除了菲船，美軍Ｐ８Ａ巡邏機也在現場干擾陸海警船執法行動。

菲律賓海岸警衛隊則召開記者會指，九七○一號船被「中國海上部隊」包圍，並出示多張照片與影音片段，指控大陸船艦衝撞九七○一號船，並強調菲方船隻「沒有挑釁，也沒有做任何事情」。據其公布無傷亡情況。

此前在八月廿八日菲律賓直升機向九七○一號船空投物資，大陸海警局發言人甘羽隨後表示「中方全程跟監、依規處置」。甘羽雖未透露更多細節，但指菲方冒險行徑，極易造成海空不測事件，並提及菲方多次企圖運補「均遭失敗」，該船可以機動、自行撤離，「相關問題即能迎刃而解」。

公開資料顯示，菲方九七○一號船已在仙賓暗沙滯留四個多月，並於六月十二日首度在該海域舉行升旗儀式慶祝菲律賓獨立日。大陸駐菲大使館日前指控菲律賓違反「南海各方行為宣言」，指按照宣言規定，仙賓礁「理應保持無人無設施的狀態」。

大陸前天（三十日）還首次發布「仙賓礁珊瑚礁生態系統調查報告」，聲稱該區域生態系統總體健康，指責菲方非法滯留仙賓暗沙的海警船已經對周圍自然環境產生一定不利影響，且在中方調查作業期間進行監視干擾。

南海 生態 菲律賓

延伸閱讀

船艦2周內3次碰撞…中菲南海情勢升溫 菲律賓：不因陸霸凌撤離

兩國互控！中菲皆指對方「蓄意衝撞船艦」 南海仙賓暗沙衝突加劇

不是返國？菲律賓滯留仙賓礁9701艦終於起錨 竟衝撞陸方海警船

大陸發布仙賓暗沙調查報告 控菲律賓全程監視干擾調查

相關新聞

最後拜習會？ APEC峰會11月登場

秘魯外長哈維耶八月廿九日表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平均將出席十一月十五日至十六日在秘魯首都利馬舉行的亞太經濟合...

仙賓礁艦船碰撞 陸、菲互控

美國白宮國安顧問蘇利文日前訪問大陸，力求中菲管理衝突與對抗，但大陸與菲律賓在南海爭議持續延燒，雙方昨天又在仙賓礁（仙賓暗...

我太平洋島國論壇參與權 遭陸挑戰

日前在東加舉行的太平洋島國論壇，兩岸官方都派團參會，對中華民國的參與權則經過一番拉扯，我國地位一度得到領袖公報再度確認，...

兩岸觀策／北京對外求穩 台海契機再現

蘇利文訪問北京，接連見了王毅、張又俠和習近平，成為國際和兩岸新聞焦點。其實北京近期對外關係包括對美、對歐、對日甚至對台海...

西班牙首相將會見習近平

正直中歐近期陷入貿易爭端，西班牙首相桑切斯辦公室表示，桑切斯9月將在貿易部副部長陪同訪陸，但沒有透露具體日程，僅表示將訪...

2周內發生至少3次…中菲南海船艦又相撞 雙方互控「蓄意撞擊」

英國BBC報導，中國大陸和菲律賓在南海的船艦31日在南沙群島仙賓暗沙（Sabina Shoal）附近相撞，雙方都指控對方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。