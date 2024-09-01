仙賓礁艦船碰撞 陸、菲互控

美國白宮國安顧問蘇利文日前訪問大陸，力求中菲管理衝突與對抗，但大陸與菲律賓在南海爭議持續延燒，雙方昨天又在仙賓礁（仙賓暗沙）海域接連發生艦船碰撞事件，大陸海警局昨天批評菲方「尋釁肇事」，菲律賓海岸警衛隊則指控大陸船艦衝撞菲方船艦。

近年來，在黃岩島（民主礁）、仁愛礁（仁愛暗沙）、鐵線礁、仙賓礁、鱟藤礁等南沙群島範圍內，大陸與菲律賓都發生船艦對峙等情況，尤其仙賓礁局勢持續升級，繼八月廿五日雙方船隻發生碰撞後，昨天再度有碰撞事件。

大陸海警局發言人劉德軍昨天（八月卅一日）表示，當天上午菲海警九七○一號船起錨，在仙賓礁潟湖內「持續機動、尋釁肇事」，陸方海警五二○五艦對該船採取喊話警告、跟監管控等措施。中午九七○一號船以不專業、危險方式「故意衝撞」五二○五艦，「導致發生擦碰，責任完全在菲方」。他再度警告菲方「立即自行撤走才是唯一正確途徑」，「不要誤判形勢，否則由此引發的一切後果由菲方承擔」。

央視旗下的「玉淵譚天」則指，根據現場圖片，除了菲船，美軍Ｐ８Ａ巡邏機也在現場干擾陸海警船執法行動。

菲律賓海岸警衛隊則召開記者會指，九七○一號船被「中國海上部隊」包圍，並出示多張照片與影音片段，指控大陸船艦衝撞九七○一號船，並強調菲方船隻「沒有挑釁，也沒有做任何事情」。據其公布無傷亡情況。

此前在八月廿八日菲律賓直升機向九七○一號船空投物資，大陸海警局發言人甘羽隨後表示「中方全程跟監、依規處置」。甘羽雖未透露更多細節，但指菲方冒險行徑，極易造成海空不測事件，並提及菲方多次企圖運補「均遭失敗」，該船可以機動、自行撤離，「相關問題即能迎刃而解」。

公開資料顯示，菲方九七○一號船已在仙賓暗沙滯留四個多月，並於六月十二日首度在該海域舉行升旗儀式慶祝菲律賓獨立日。大陸駐菲大使館日前指控菲律賓違反「南海各方行為宣言」，指按照宣言規定，仙賓礁「理應保持無人無設施的狀態」。

大陸前天（三十日）還首次發布「仙賓礁珊瑚礁生態系統調查報告」，聲稱該區域生態系統總體健康，指責菲方非法滯留仙賓暗沙的海警船已經對周圍自然環境產生一定不利影響，且在中方調查作業期間進行監視干擾。