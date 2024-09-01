最後拜習會？ APEC峰會11月登場

秘魯外長哈維耶八月廿九日表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平均將出席十一月十五日至十六日在秘魯首都利馬舉行的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖會議。華府和北京皆尚未證實利馬ＡＰＥＣ領袖會議將舉行第三次「拜習會」。

哈維耶說，在前述領袖會議開始前，至少有兩國元首將正式訪問秘魯，「習主席將自十一月十七日（對秘魯）展開國是訪問」，「我方將為（其）每次訪問提供最高禮遇」。秘魯總統博魯阿爾特六月曾國是訪問大陸並會見習近平。

白宮國安顧問蘇利文八月廿九日在北京指出，拜登與習近平在ＡＰＥＣ領袖會議或廿國集團（Ｇ２０）高峰會期間會面，是很自然的事情。

另外，日經亞洲八月卅一日報導，曾任美國主管兩岸與蒙古事務的亞太副助卿、現任全球政治風險諮詢公司歐亞集團中國事務執行理事的華自強提到，若賀錦麗十一月當選總統，理論上可能可以代替拜登，出席在巴西里約召開的Ｇ２０峰會，而且無論美方派誰，都將很可能會與習近平或其代表舉行雙邊會晤。

美國智庫亞洲社會政策研究所（ＡＳＰＩ）執行主任但若雲也表示，賀錦麗儘早和習近平會面將發出正面訊號。若賀錦麗勝選，而且沒有爭議，ＡＰＥＣ緊接著登場，拜登及賀錦麗均與習近平會晤，拜登正式交棒給賀錦麗。這將使美、中甚至其他國家吃下定心丸，並讓全球放心美中兩強能繼續營造穩定關係。

另，在有關台海部分，華府智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）八月廿八日發表彙整廿二位戰略專家意見的報告，建議美國、澳洲及日本三方加強戰略合作，以維護台海穩定。該報告說，美、澳、日之間對預防和因應台海危機的討論仍不夠深入。

這些專家普遍同意，美澳日應深化與台灣在官方及民間的直接聯繫，包括支持台灣擴大在國際組織的作用；並有必要為台灣發展經濟韌性，透過與大陸以外的貿易和供應鏈建立多元連結，縮小台灣面對大陸經濟脅迫的脆弱性。

在軍事嚇阻上，其中部分專家主張美澳日應就如何維持台海威懾進行三方重點討論，以分工方式，最大限度發揮各國能力的有效性。