兩岸觀策／北京對外求穩 台海契機再現

蘇利文訪問北京，接連見了王毅、張又俠和習近平，成為國際和兩岸新聞焦點。其實北京近期對外關係包括對美、對歐、對日甚至對台海情勢，都展現出「和」的主調，核心思維是「穩定」至上，以此應對國際變局。這其中亦有台灣可以掌握的契機。

對美方面，蘇利文此訪是應王毅邀請，專程跑了一趟，儘管拜登任期剩下最後幾個月，北京仍不放棄戰略溝通。南京大學國關學者朱鋒甚至說，北京還是希望拜登在卸任前能訪問大陸，以此緩和美國的對中政策壓力。

蘇利文此訪一大亮點是見了中共軍委副主席張又俠，據共軍發布，這次會面是美方提出，中方配合並願意公開。這是八年來美國官員首度與軍委副主席會面，兩軍戰區指揮官也將直接對話，有助緩和南海、台海局勢。這應是蘇利文此行最具體成果。

北京高規格邀請、接待蘇利文，固然不能解讀為在美國大選中押寶，但從穩定雙邊關係的訴求看，可望延續拜登政策路線的賀錦麗入主白宮，顯然比「衝組」川普回鍋更能被接受。復旦大學中美問題專家吳心伯說，兩人從北京角度看都不好，但目前看來，川普政策「壞」的成分更多，英文說的「the lesser of two evils」（兩害相權取其輕）。大陸學者這話已經說得很明白。

對歐關係方面，儘管歐盟執委會對大陸進口電動車作出加徵關稅裁定，大陸商務部也發起多項反補貼調查反制。不過，商務部日前公布有關歐盟進口白蘭地反傾銷調查的結果，明確原產於歐盟的進口白蘭地存在傾銷，對大陸業者造成損害，但是「暫時不採取措施」。

北京未立即祭出反制，保留政策彈性，避免雙邊貿易關係惡化，同時繼續遊說歐盟成員國在十月的投票中否決歐盟執委會對電動車加稅的提案。中歐的貿易爭端將會是一場長期的博弈。

至於中日關係，一度因中共軍機侵犯日本領空造成關係緊繃，但據報導，中共全國人大常委會委員長趙樂際八月廿八日向到訪的日中友好議員聯盟會長二階俊博表示，中共軍機無意闖入日本領空，期待進行恰當溝通。大陸外交部同日證實中日雙方正就此事保持溝通，並重申中方軍機無意侵入任何國家領空。

二階俊博此行雖未與習近平會面，仍獲中共黨內第三號人物趙樂際接見，趙並當面向日方澄清軍機事件，北京管控中日關係，避免情勢緊張的意圖明顯。

在台海，北京持續擴大與台灣政黨和民間交流。國台辦主任宋濤日前在江西廬山會見國民黨副主席夏立言時指出，大陸將繼續完善促進兩岸融合發展的制度和政策，為台胞開闢更廣空間；推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。夏立言則說，雙方有責任和緩關係，而不是放任關係惡化，讓民眾和企業暴露在衝突風險中。

而繼開放福建民眾赴馬祖旅遊後，大陸文旅部也宣布將於近期恢復福建民眾赴金門旅遊，再度向兩岸恢復旅遊常態化釋出善意。海基會祕書長羅文嘉日前受訪稱，兩岸交流往來是擋不住的，形容我方已竭盡所能拋給對岸善意的「球」，陸方若「接球」，兩岸交流就會更密集。

如今在大陸對外關係訴求穩定至上，對兩岸民間交流進一步推進之際，我方除了表態樂見之外，是否也能「接球」回應？