我太平洋島國論壇參與權 遭陸挑戰

日前在東加舉行的太平洋島國論壇，兩岸官方都派團參會，對中華民國的參與權則經過一番拉扯，我國地位一度得到領袖公報再度確認，但經大陸抗議後，相關內容已遭刪除。大陸特使強調，一九九二年論壇公報「違反一個中國原則」、「理應作出相應改變」。目前我國的參與權仍未被排除。

大陸外交部發言人林劍卅日就兩岸官方都參加今年論壇指出，任何企圖製造「兩個中國」、「一中一台」的行徑都註定失敗。他強調，「台灣當局企圖通過『蹭會』來刷存在感，只能是自欺欺人、自取其辱」。

據央視新聞昨日消息，大陸太平洋島國事務特使錢波在東加表態說，一九九二年論壇公報涉台內容「違反一個中國原則」，大陸持反對意見，卅多年過去了，「島國地區形勢發生很大變化」，北京已同論壇十四個島國中的十一國建交，「論壇理應作出相應改變」，當年公報內容「理應得到重新審議」、「索羅門群島有關『論壇改革』的提議符合大多數島國的期待」。

儘管轉靠北京的索羅門群島提議取消中華民國參與權，但據法新社報導，經數日討論，論壇領袖會議卅日發布公報指，「領袖們重申一九九二年領袖們關於與台灣／中華民國關係的決定」，亦即我國參與論壇的地位不變。隨後日經亞洲等外媒目擊錢波現場憤怒地向論壇秘書長努卡表達抗議，強調不可接受。

在公報修改後，錢波指論壇已發布「正確版本」公報，論壇「三駕馬車」東加、庫克群島、索羅門群島領導人做出一致決定，刪除公報「涉台有關表述」，「中方對此表示讚賞」。

太平洋島國論壇是迄今罕有的兩岸同時參加的國際組織，我方自一九九三年來以「發展夥伴」身分參加，大陸則於一九八九年取得「對話夥伴」名義。