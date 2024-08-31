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西班牙首相桑切斯九月訪陸 將會見習近平

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2018年，大陸國家主席習近平在馬德里與西班牙首相桑切斯會談。新華網
2018年，大陸國家主席習近平在馬德里與西班牙首相桑切斯會談。新華網

正直中歐近期陷入貿易爭端，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）辦公室30日表示，桑切斯9月將在貿易部副部長陪同下於訪陸，但沒有透露具體日程，僅表示他將訪問北京和上海，並會見大陸國家主席習近平

法廣引述法新社報導，桑切斯曾於2023年3月在北京會見習近平。西班牙當時正準備擔任歐盟輪值主席國，桑切斯稱他「力促」習近平與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，以討論解決俄烏衝突問題。

中歐近期貿易衝突不斷，歐盟執委會（European Commission）近期針對大陸電動車反補貼調查提出最終決定草稿，建議歐盟27國同意加徵17%至36%不等的反補貼稅至少5年。

中國則對來自歐盟的白蘭地、乳製品和豬肉產品啟動反傾銷調查作為報復。大陸商務部並在本月29日發布公告表示，歐盟進口白蘭地的確存在傾銷，但暫時不會對此寄出臨時反傾銷措施。

外媒報導指出，西班牙是歐洲最大豬肉出口國，大陸去年有22%進口豬肉來自西班牙，價值12億歐元。而大陸一直遊說歐盟27個成員國，拒絕歐委員會對大陸電動車徵收關稅的計畫。

根據《環球時報》6月的報導，西班牙加泰羅尼亞肉類食品公司總經理塞拉表示，若中方真的對歐洲豬肉加徵關稅，對西班牙豬肉出口業將是「很可怕的結果」。

北京 反傾銷 歐盟 習近平 西班牙 豬肉

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