不是返國？菲律賓滯留仙賓礁9701艦終於起錨 竟衝撞陸方海警船

據中國海警局發布消息，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，8月31日早上08時02分，菲律賓非法滯留中國仙賓礁的海警9701號船起錨，位仙賓礁潟湖內持續機動、尋釁肇事，中方海警5205艦依法依規對9701號船採取喊話警告、跟監管控等措施。

劉德軍指出，之後到12時06分，菲9701號船以不專業、危險方式故意衝撞中方正常維權執法的5205艦，導致發生擦碰，責任完全在菲方。正告菲方正視現實、放棄幻想，立即自行撤走才是唯一正確途徑，不要誤判形勢、製造熱點、升級事態，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。

劉德軍最後表示，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將採取必要措施，堅決挫敗一切挑頭鬧事、多點滋事的侵權行徑，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中國海警局29日晚間發布消息，菲律賓一架H-145型直升機8月28日向非法滯留中國仙賓礁的菲海警9701號船空投物資，中方全程跟監、依規處置。菲律賓問詢者報也報導稱，菲律賓出動直升機為滯留在仙賓礁9701艦運送了補給。

中國海警局新聞發言人甘羽29日表示，菲方近期多次企圖通過海警船、公務船、漁船等，對9701號船實施運補均遭失敗。菲9701號船可以機動、自行撤離，相關問題即能迎刃而解，但菲方卻以9701號船官兵健康和生命安全為賭注，藉「人道主義」之名行「冒險侵權」之實，嚴重侵犯中方領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞區域和平穩定。