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中非合作論壇高峰會在即 官媒特稿強調「全球南方」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
8月3日，在中國援剛果農業技術示範中心內，中方農業專家李科明與當地員工一起採收木薯。（圖／取自新華社）
8月3日，在中國援剛果農業技術示範中心內，中方農業專家李科明與當地員工一起採收木薯。（圖／取自新華社）

「2024年中非合作論壇高峰會」將於9月4日至6日將在北京舉行，這是中國近年來舉辦的規模最大、外國領導人出席最多的主場外交，官媒新華社為此製作專題，發出多篇特稿介紹中非關係，並強調「全球南方」概念的重要性。

新華社31日發表〈中非合作論壇｜特稿：原來，這才是真實的非洲〉，文中首先指出，在西方媒體長期灌輸渲染下，廣袤的草原、野性的獅群，簡陋的茅屋、飢餓的兒童，可怕的疫病、部族的衝突構成世界上很多人對非洲的印象。然而，擁有超過14億人口、約3,000萬平方公里土地的非洲，孕育著上千個不同文化習俗的民族和50多個不同特點的國家，只有深入瞭解非洲，才能打破陳見和誤解，真正認識這個充滿生機的多元大陸。

文中指出，西方敘事手法不遺餘力地聚焦非洲國家的困境與問題，卻很少追溯現實背後的歷史與根源。歷史上，西方對非洲進行數百年殘酷的殖民統治、奴隸貿易和資源掠奪，打斷了非洲自主發展的歷史進程，讓非洲大陸陷入痛苦和災難。非洲在發展道路上仍面臨來自西方殖民歷史的遺禍，也來自當下西方主導的不公平國際治理體系給非洲國家造成的結構性困境。

然而困境並未束縛非洲發展自強的夢想和腳步。文中強調，「全球南方」群體性覺醒已成為國際舞台上重要的新趨勢，作為「全球南方」重要成員的非洲，正向著成為世界政治、經濟、文明發展的重要一極方向邁進。

文中最後表示，中國作為非洲的好朋友，在非洲走向團結自強的過程中始終相伴。在共建「一帶一路」倡議、中非合作論壇等框架下，中非務實合作持續走深走實。2024年中非合作論壇峰會將規劃中非未來3年高質量合作實施路徑，助力中非攜手奔赴現代化新征程。

大陸近年積極掌握「全球南方」話語權，大陸國家主席習近平6月28日表示，呼籲全球南方（the Global South）應當以更加開放包容的姿態攜手共進，中方並將設立「全球南方」研究中心，向「全球南方」國家提供一千個「和平共處五項原則卓越獎學金」名額，提供10萬個研修培訓名額，並啟動「全球南方」青年領軍者計劃。

北京 新華社 非洲

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