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日防衛省：與那國島近海確認2架無人機 推定屬於中國

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本防衛省統合幕僚監部30日消息稱，在與那國島近海確認到2架無人機，推定屬於中國。（圖／取自日本防衛省統合幕僚監部）
日本防衛省統合幕僚監部30日消息稱，在與那國島近海確認到2架無人機，推定屬於中國。（圖／取自日本防衛省統合幕僚監部）

繼本月26日中國軍隊一架Y-9情報收集機在日本長崎縣男女群島近海飛行，成為首架侵犯日本領空的軍機，日本各政府部門紛紛表達抗議。然而事隔不過四天，日本防衛省統合幕僚監部30日消息稱，在與那國島近海確認到2架無人機，推定屬於中國。

據共同社報導，推定為中國無人機的一架飛機當天下午從東海飛來，穿過日本最西端的沖繩縣與那國島與台灣之間，飛向太平洋。此外還發現推定為中國無人機的另一架飛機從太平洋飛來，穿過與那國島與台灣之間，飛向東海。

防衛省稱，航空自衛隊那霸基地的戰機緊急升空進行了應對。

日本防衛省日前表示，一架共軍運-9電子偵察機26日上午進入進入日本長崎縣五島市的男女群島東南外海領空滯留約2分鐘，為日方首度確認中國軍機侵犯領空。日本防衛相木原稔27日內閣會議後的記者會上表示，「這不僅是對我國主權的嚴重侵害，還對安全構成威脅，完全無法接受。對此已提出極其嚴正的抗議，並要求防止再次發生。」

防衛省防衛政策局長大和太郎也向中國駐日本大使館國防武官提出「極其嚴正的」抗議。他強調「通過外交、防衛兩個渠道要求中方就發生的原因等作出妥善說明」。日本跨黨派「日中友好議員聯盟」會長、自民黨前幹事長二階俊博28日在北京釣魚台國賓館與大陸外交部長王毅會談，亦提到中國軍機侵犯日本領空一事。

而中國國防部新聞發言人吳謙則在29日例行記者會上回應稱，中日雙方正透過外交管道保持溝通。中方一向尊重各國主權，希望不要過度解讀此事。

共軍 戰機 日本 自衛隊 與那國島

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