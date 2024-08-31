中化集團擬出售與埃克森美孚合資的頁岩油企業40%股權

路透報導，中國大陸大型中央企業中化集團（Sinochem）正計劃出售在美國頁岩油合資企業（U.S. shale joint venture）持有的40%股份，該公司由美國石油巨頭公司埃克森美孚（Exxon Mobil）主導，估值超過20億美元。

消息顯示，中化集團近幾周已聘請巴克萊銀行（Barclays）的投資銀行家為這筆出售提供建議。埃克森美孚作為主要股東和經營者，擁有優先購買權。不過這次出售計畫仍在早期階段，中化集團仍可能決定保留其股份。由於談判涉及機密，消息人士要求匿名。

中化集團和巴克萊銀行沒有立即回應，埃克森美孚則拒絕回應。

若這筆股票實現出售，中化集團將結束過去11年在二疊紀盆地（Permian Basin）的投資參與。二疊紀盆地儲藏豐富石油和天然氣資源，該地區過去11年驚人的產量使美國躍居全球石油生產和出口榜首。該土地最新日均產量超過44,000桶油當量（boepd），其中約75%為石油。

中化集團2013年以 17 億美元的價格從 Pioneer Resources 手中收購股份，當時該合資企業旗下大約83,000淨英畝（約33,590淨公頃）土地，日產量僅為約10,000桶油當量。其中一位消息人士稱，最近的產量平均超過 44,000 桶/日，其中約 75% 是石油。

埃克森美孚則是於今年5月以600億美元完成了對Pioneer Resources的收購，並成為美國石油行業整合浪潮中最大的一筆交易，讓埃克森美孚一躍成為二疊紀盆地最大生產商。

路透報導指出，中化集團近年來在重新評估其表現不佳的石油勘探和生產業務，要將重心轉移到新材料和生命科學領域，2017年以來，中化集團仍在試圖出售在巴西Peregrino油田的40%股份。此外，由於中國燃料需求疲軟，該公司被迫在今年早些時候關閉中國東部幾家煉油廠。

根據中國中化27日發布的新聞稿，中化能源總經理陳成敏在北京會見來訪的埃克森美孚副總裁沃爾科夫一行。陳成敏當時表示，雙方共同回顧長期以來的良好合作，圍繞全球能源市場發展趨勢、業務合作等共同關心的議題進行深入探討，並就進一步深化各領域合作交換意見。