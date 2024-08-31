俄報告：五角大廈支出，對抗中國比冷戰時期對抗蘇聯更昂貴
根據俄羅斯會展基金會發表的《五角大廈支出：與中國對抗比冷戰更昂貴》報告，美國用在與中國對抗上的花費比在冷戰期間的花費還要多。
俄羅斯衛星通訊社報導，報告作者指出，經通貨膨脹調整後，五角大廈2025財年的預算將比冷戰時期的平均水準高出三分之一，美國軍費總額將達到1.2950兆美元。
同時，華盛頓計劃在2025年遏制中國的支出高達99億美元，是區域威懾計畫中為對抗俄羅斯撥出29億美元的3倍。
到2025年，美國對戰略力量的投資將是十年前的兩倍，到2028財年，核武支出將相當於1974至1981年冷戰時期的總和。
報告中寫道，由於分配給國防部以外的部門，美國軍費開支的規模被大大低估了。
文件指出，就五角大廈預算而言，美國國防開支佔GDP的3%。同時，相對於經濟規模而言，實際軍費開支明顯高於申報的軍事開支。它們約佔GDP的4.6%或2025財年所有聯邦預算支出的17.7%，還不包括太空計畫、對外國贈款，因為其中部分資金也用於軍事需求。
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