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陸特使重申台灣是中國一部分 大平洋島國論壇公報刪除涉台內容

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
第53屆「太平洋島國論壇」領袖峰會落幕，會議公報涉台內容已被刪除。圖為各國領導人開幕上合影。（美聯社）
第53屆「太平洋島國論壇」領袖峰會落幕，會議公報涉台內容已被刪除。圖為各國領導人開幕上合影。（美聯社）

此次在東加舉行的第53屆太平洋島國論壇昨天落幕，但會議公報原出現涉及台灣的內容已在中國大陸交涉後刪除。該公報原重申台灣以「台灣/中華民國」名義參與地位不變，但這段文字已被刪除。

據央視新聞客戶端消息，近日，針​​對部分國外媒體就第53屆太平洋島國論壇會議公報涉台內容的炒作，中國政府太平洋島國事務特使錢波在湯加首都努庫阿洛法做出回應。錢波強調，台灣從歷史、法理、現實上就是中國的一部分，世界上只有一個中國，而中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。台灣既不是主權國家，也不是太平洋島國論壇對話夥伴。

報導稱，多年來，台當局一直以1992年論壇公報為藉口在太平洋島國論壇領導人會議期間「蹭會」刷存在感，這種行為嚴重干擾破壞了島國及對話夥伴聚焦島國真正關心的問題，是不得人心、徒勞無功的。

錢波表示，1992年論壇公報涉台內容違反一個中國原則，中方對此持反對意見。 30多年過去了，島國地區情勢有很大變化，中國已同論壇14個太平洋島國中的11國建立外交關係。這些國家都堅持一個中國原則，都認為台灣是中國的一部分。中方認為論壇理應做出相應改變，論壇1992年公報內容理應重新審議。所羅門群島有關論壇改革的提案符合大多數島國的期待。

錢波最後指出，許多島國領導人以及論壇秘書處都向中方表示，論壇公報出現涉台表述完全是一個錯誤，公報草案從未出現涉台表述，論壇領導人會議期間也未就此討論，更談不上形成共識。論壇的「三駕馬車」，東加、庫克群島、所羅門群島領導人已經做出一致決定，刪除公報涉台有關表述，中方對此表示讚賞。

報導稱，目前論壇秘書處已發布正確版本公報。

太平洋島國論壇

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