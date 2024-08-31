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睽違5年後 中日韓旅遊部長會議將於9月10日在日本神戶舉行

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
第十屆日中韓旅遊部長會議將於9月10至11日在日本神戶市舉行。圖為在蘇州舉行的第八屆中日韓旅遊部長會議，三國部長發表「蘇州宣言」。圖／共同社
第十屆日中韓旅遊部長會議將於9月10至11日在日本神戶市舉行。圖為在蘇州舉行的第八屆中日韓旅遊部長會議，三國部長發表「蘇州宣言」。圖／共同社

日本國土交通相齊藤鐵夫在30日的記者會上宣布，日中韓旅遊部長會議將於9月10至11日在神戶市舉行。這是該會議時隔近5年後首次召開。預計將通過寫進加強攬客等內容的聯合宣言。

日本共同社報導稱，這次會議原定2020年在日本舉行，但受新冠疫情影響而延期。亦即，整個機制因為疫情已延擱了四年之久。因此這項會議的恢復象徵東亞旅遊將重新升溫，因疫情而冷卻沈寂的旅遊，可望藉官方力量的推動而大規模復甦。

日中韓旅遊部長會議始於2006年，此次為第10屆。首屆中日韓三國旅遊部長會議是2006年7月在日本北海道舉行，當時中方並沒有部級的旅遊部門，而只有國家旅遊局，當時中國旅遊局局長邵琪偉參加會議。會議正式簽署了三國旅遊交流和合作基本框架《北海道宣言》，並通過了「中日韓國旅遊交流」計劃。

而上一次即第九屆的中日韓旅遊部長會議是5年前的2019年的8月30日，在韓國仁川舉行。時任中國文化與旅遊部長雒樹剛、韓國文化體育觀光部長官樸良雨、日本國土交通大臣石井啟一共同出席會議並發表主題演講。

當時中日韓旅遊部長圍繞著「透過旅遊增進東北亞地區和平、實現東北亞地區包容性發展、建構東北亞地區美好未來」 的主題，進行了深入探討並形成共識。會後三方共同簽署了《第九屆中日韓旅遊部長會議宣言》。會議期間也舉行了中日、中韓旅遊部長雙邊會談，並配套舉辦了中日韓旅遊產業論壇、中日韓友好城市交流、中日韓旅遊之夜等活動。

不過，中日韓旅遊部長在過去幾年並非沒有機會碰頭，因為另有一個東協國家與中日韓（10+3）的旅遊部長會議，仍每年在東協國家舉行，並未受到新冠疫情的任何影響。今年1月底，第23屆的10+3旅遊部長會議就在老撾即寮國的首都永珍舉行。但該次會議中方的文化及旅遊部長孫業禮並未與會，而是由中國駐寮國大使館臨時代辦王暢出席並與寮國文旅部長宋莎婉共同主持會議。

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