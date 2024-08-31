【專家之眼】拜登跛腳，為何北京卻死會活標？

美國總統拜登退出大選，不再尋求連任後，政治態勢跛腳程度相當明顯；相對上亦影響到其政務官員主導對外關係氣勢，甚至諸多盟友在與其應對往來時，虛與委蛇敷衍推拖態度亦已浮現。

此時白宮國家安全顧問蘇利文應中國大陸外交政策掌門人、中共中央外事辦主任兼外長王毅邀請，高調出訪北京。從所率團隊成員規格、行程安排以及新聞發佈狀況，其中包括能夠分別與王毅以及中央軍委副主席張又俠會晤對話，最後並率團晉見中國大陸最高領導人習近平，北京確實是不打折扣面子給足，但在此時為何要如此拉抬拜登團隊，擺出死會活標態勢？就目前觀察評估，不外乎下列幾項因素，條陳於後，祈請各方先進不吝賜教。

首先就目前媒體報導內容與外交圈內小道消息顯示，蘇利文此行顯然不是打算在美國大選投票前夕，替拜登政府對華外交政策篇章提出總結劃下句點。後續拜登勢必將繼續登場，透過與習近平親自會晤或是視訊通聯，在離任前將對北京往來過招作出歷史結論，並作為本身政治歷史功業關鍵指標。

反過來說，從北京視角切入思考，在理解拜登有此意圖後，為何要積極配合演出？自然是因為可藉此圖謀政治實利。配合拜登離任前，總結雙方關係發展進程，表述政治立場，重申政策底線，多多少少還是會產生定錨效應。

儘管後續接任者，不論是川普捲土重來，抑或是賀錦麗順利接任，整體國安與外交團隊成員，必然都會進行人事調整。此時希望能夠蕭規曹隨，依循既有章法繼續前進，如此期待未免不切實際。但是透過定錨效應，總還是可以建立相互磨合，互動開局之參考點；避免以往在上次川普政府執政末期，整體溝通接近中斷，互動狀況異常混亂，最後必須讓拜登團隊在接任後，透過阿拉斯加會晤，再起爐灶重新出發情事重演。

儘管有此想法，但是北京亦深知，若是川普政府團隊重回白宮，不僅人事佈局會全盤洗牌，甚至對外政策更會急劇變化，政策動蕩勢不可免。但在拜登離任前，將雙方關係進行結算，把醜話講個清楚，亦將紅線劃出，讓川普團隊不必抓瞎胡猜，其實並無負面效應。正因如此，才替拜登離任前最後峰會或是通聯對話，創造出雙方能夠互蒙其利空間。

不過亦有消息指出，若是賀錦麗順利勝選，儘管人事必然會另作安排，但蘇利文確實會有機會更上層樓，因此北京透過本次高規格禮遇接待，並且配合其推動拜習最後峰會，讓其獲得展現身手機會，這不但是賣個交情給未來可能擔綱對手，更是協助拉抬其政壇身價，此種政治操作手法可能性亦不能完全排除。

再者就要談到處理對外關係，不僅必須考量面對他國維護權益，更要透過公開釋放訊息，滿足內部政治消費。政治評論者與外交觀察家總是循例由白宮新聞聲明與新華社新聞通稿，尋找華府與北京必須各自安撫其國內社會，滿足政治消費之關鍵論述。因此從本次蘇利文出訪北京詳細行程高調曝光，新華社發送多篇新聞通稿，其實更讓吾人理解，北京高層亦有積極向大陸公眾說明對美政策思維之嚴肅需求。

最後還是要談談北京與華盛頓往來互動所無法迴避之臺灣問題；由於臺北政壇與臺灣社會持續動態發展變化，強權對話雖然希望將對臺政策定音定調，但其實心知肚明，臺灣問題根本尚未成為雙方關係能夠忽視或是翻過之篇章。

就目前來說，台灣政情在高層強勢發表最新觀點下，特別是炒作互不隸屬論述以及聯合國大會第2758號決議案，確實已經開始浮現明顯變化。但從華盛頓方面刻意配合操作看來，美國亦已顯現政策調整跡象。北京希望拜登政府團隊不要透過離去秋波，產生劃線定調效應，所以雙方要將立場澄清，確實亦有其現實需求。

總而言之，高峰會晤對話必然是政治大戲，事前都要將所有細節敲定，最後循序登場走位，不會臨時即興演出未經事先同意情節。此誠所謂「成交才能成局，成局才能成行。」因此，拜登能否在卸任前，順利與習近平達成會晤對話，華盛頓有其政治操作本錢與實際需求，北京亦有其死會活標理由；但是能對話會晤總是比隔空叫陣喊話好得多，但只是兩岸雙方能否有此認識呢？