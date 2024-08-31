蘇利文：台海問題 美中關係風險處

總結三天中國大陸行，白宮國安顧問蘇利文廿九日在北京記者會重申管理雙邊關係的重要性。蘇利文表示，美國副總統賀錦麗的對中政策立場與拜登有一致地方，她支持負責任管理美中競爭，使其不致演變為衝突，也支持維持高層溝通管道暢通。

蘇利文並提到台海、南海與中國對俄羅斯國防工業的支持，是美中關係風險處和爆發點，「我們會持續在接下來數月努力這些議題」。

就賀錦麗的對中政策，蘇利文說，她一直是拜登外交團隊核心成員，參與美國印太戰略的設計執行。她曾與中國國家主席習近平和國務院總理李強互動，中方領導高層也認識她。

蘇利文還說，正由於美國總統大選和政權交接極為敏感，因此他到訪北京，這是負責任管理雙邊關係的表現。他並指稱，沒跟中方高層討論美選，但和過去一樣，提醒中方勿干預美國大選。

南海議題 未與北京達共識

蘇利文在記者會數度提到台海與南海風險。他指出，在每次會談時均強調維持台海和平穩定重要，並關切中菲在南海的摩擦。

蘇利文提到，美國支持中菲直接對話，以緩和緊張，同時表明美菲共同防禦條約適用在南海等其他水域作業的機艦。但他坦言，美中並未在南海議題上達成共識。

至於美國對台軍售會否影響美中關係，蘇利文重申，美國將持續執行基於台灣關係法、美中三聯合公報與對台六項保證的「一個中國」政策，該政策幾十年來有助維持台海和平穩定，這點沒變，將持續下去。

蘇利文在北京會見中共中央政治局委員兼中國外長王毅、習近平與中共中央軍委會副主席張又俠。蘇利文形容這是一次實實在在的工作訪問，雙邊對話長十四個小時。這是他首度以白宮國安顧問身分訪中，也是近八年來再度有白宮國安顧問訪問北京。

蘇利文表示，在與中方高層對話時，他關切經濟安全、貿易和供應鏈問題，「我們激烈交鋒而且明顯沒有共識，但對話仍非常有用，澄清各方關切，也讓我們乘機說明自己的行動，我認為這有價值」。

第三次拜習會？ 尚待確認

會否舉行第三次「拜習會」？蘇利文說，兩位領袖接下來還有廿國集團（Ｇ20）及亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖會議，若他們出席，預期兩人將自然在場邊互動，相關安排尚待確認與宣布。

另外，大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤廿九日晚間舉行「媒體吹風會」，就蘇利文訪陸定義中美關係的四條紅線，分別是台灣、民主人權、道路制度及發展權利。

楊濤指稱，陸方強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中國政治制度和發展道路不可挑戰，中國人民發展權利不可剝奪，觸碰這些底線紅線，中美關係就兜不住底，「護欄」也會形同虛設。「台獨」是台海和平穩定最大風險，要求美方將堅持一中政策、不支持台獨等落到實處。