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夏立言會宋濤掀論戰／綠「指正」九二共識 藍批扭曲歷史

聯合報／ 記者王千豪蔡晉宇廖士鋒／台北報導

國民黨副主席夏立言在大陸對九二共識的發言再度引發藍綠各自解讀。針對陸委會指夏立言的發言是「偏離事實、呼應中共主張」，國民黨昨表示，夏立言的敘事不但遵照歷史事實，而且符合中華民國憲法及其增修條文的精神；馬英九基金會執行長蕭旭岑則批評，陸委會在賴清德總統要求下，公然扭曲歷史，誤導國人，完全不顧兩岸安全，令人深深不齒。

夏立言廿八日會晤大陸國台辦主任宋濤時表示，九二共識是當年由我政府主動提出，被大陸接受後，成為兩岸行之有效的共同政治基礎；歷史經驗顯示，只要堅持九二共識、反對台獨立場，台海就能維持和平穩定。陸委會廿九日發布新聞稿駁斥曾任陸委會主委的夏立言，指其罔顧事實，竄改歷史，令國人感到不安與遺憾。

蕭旭岑指出，一九九二年十月底，海基、海協兩會就有關「一個中國議題」在香港會談觸礁。我方海基會代表建議，有關一個中國的議題，「在彼此可以接受的範圍內，各自以口頭方式說明立場」。後獲大陸同意接受兩會各自以口頭聲明方式表述一個中國原則的建議，海基會才發布新聞稿表示，有關一個中國原則，「本會經徵得主管機關之同意，以口頭聲明方式各自表達，可以接受。」

九二共識 夏立言 陸委會

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