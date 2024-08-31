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陸文旅部：將恢復福建赴金門旅遊

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者廖士鋒陳湘瑾／北京—台北連線報導
大陸即將重啟福建居民赴金門旅遊。圖為二○一五年一月金門開啟陸客落地簽，從廈門發往金門的第一班客輪。（新華社）
大陸即將重啟福建居民赴金門旅遊。圖為二○一五年一月金門開啟陸客落地簽，從廈門發往金門的第一班客輪。（新華社）

在上周金門縣民意代表參訪團赴北京爭取金門觀光開放後，大陸文化和旅遊部網站昨晚公告，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。國民黨金門縣立委陳玉珍表示，這一次的開放無疑為金門帶來非常大的活水，也有助於兩岸和平發展。

大陸文旅部卅日晚間發布公告，應金門縣民意代表參訪團請求，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。截至發稿，大陸國台辦暫未做出回應或有進一步的說明。陸委會則回應，樂見陸方恢復福建居民赴金門旅遊，我政府已多次表示，歡迎陸客到金門、馬祖旅遊。

對此，國民黨金門縣立委陳玉珍表示，很高興金門縣民意代表團上周到北京會見大陸國台辦主任宋濤，請求開放金門觀光後，大陸已經做出具體回應。

陳玉珍說，過去每年到金門旅遊的陸客約八十萬人，平均每人消費八千元，一年可為金門創造六十四億元的產值，這一次的開放無疑帶來活水，增進兩岸百姓之間的了解、交流，也有助於兩岸的和平發展。

在今年來的兩岸涉金門一系列事件，逐步推動解決後，本月廿一至廿四日，由金門縣議長洪允典擔任團長，約廿位議員和旅行業者組成的金門民意代表團，在陳玉珍陪同下訪問北京，拜會國台辦及有關部門，參訪大陸企業，當面表達對盡速恢復兩岸觀光旅遊的期待。

當時，陳玉珍會後轉述，宋濤向代表團表示：「你們這麼多人來又表達了這麼多意見，我不會讓你們空手而歸的。」因此，她認為成果正面樂觀，惟雙方未明確具體的開放時間。

新冠疫情後，兩岸遲未就觀光開放達成共識，大陸方面，在先後公布的三批恢復組團出境旅遊目的地名單中，未將台灣包括在內，而台灣對赴陸旅遊的規畫，也在政策轉彎後，維持「禁團令」。

北京 金門 陳玉珍

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