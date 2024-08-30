美大選中國希望誰出線 吳心伯：都不好但川普更糟

美國總統大選11月5日登場，中國學者吳心伯說，兩位候選人的對中政策，從中國的角度看都不好，但目前看來，川普（DonaldTrump）的對中政策「壞」的成分更多一些。

德國之聲中文網今天發布對上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯的專訪。

被問到民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）若當選，是否對中國更好，吳心伯說，如果賀錦麗當選，她的對中政策會大致上延續現任總統拜登（JoeBiden）的路線。但無論是拜登還是川普的對中政策，從中國的角度看都不好，都是有損於中國利益的，只能說哪一個更「壞」。

他的判斷是，目前看來川普的對中政策「壞的成分更多一些」；「英文說the lesser of two evils（兩害相權取其輕），兩個都不好，但不好的程度有差別。大致上中方是這麼看的。」

吳心伯解釋，從川普的上一個任期可以看出來，「他做事很極端，而且不可預測，也不計後果」。中美這兩個大國的關係如果是用這種方式處理的話，不僅不符合中國的利益，對美國和其他很多國家的利益都會帶來負面影響。

中美之間對台灣、南海還有美方的科技制裁，很難取得共識。但吳心伯認為，不同的美國總統在處理這些具體問題的時候，分寸有可能會有所不同。

吳心伯說，如果川普上台，「我覺得南海問題他可能就不是那麼care（在乎），就是他未必要那麼去幫菲律賓，即使在台灣問題上，他可能更多也是把它當作一張牌，來為美國謀取好處」。

但吳心伯同意，川普在科技貿易方面，對中國制裁會比較強硬。他說，川普的主要的經貿政策顧問基本都主張在經貿上跟中國脫鉤，要升級關稅戰；如果是發生這種情況，中美經貿關係會受到非常大的衝擊，也會影響到全球範圍供應鏈和產業鏈。

至於拜登卸任前是否還會與習近平會面，吳心伯說，應該有這種可能性，11月的APEC峰會和G20領導人峰會，都是他們舉行雙邊會晤的可能場合。