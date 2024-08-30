CSIS：美澳日應加強戰略合作 維護台海穩定

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）28日發表匯集22位專家意見的報告，建議美國、澳洲、日本三邊加強戰略合作，維護台灣海峽的穩定。CSIS指出，華盛頓、東京和坎培拉之間關於預防和應對台海危機的討論仍然不夠深入。

根據CSIS官網，CSIS澳洲所所長厄德（CharlesEdel）與日本所所長強斯東（Christopher Johnstone）28日直播發表「美澳日三邊台海戰略穩定合作」報告，連線參與報告的3位專家發表看法。

CSIS在報告簡介指出，中國在台灣海峽及其周邊地區不斷加強的軍事活動，對台灣的經濟脅迫以及強制統一的侵略性言論，加劇了台灣、整個地區和世界各地的焦慮。這些行動增加了台灣發生衝突的可能性，要不是中國全面入侵，就是處於軍事力量門檻以下「灰色地帶」的侵略。

報告說，世界各國都對台海緊張局勢加劇感到擔憂，但印太地區的擔憂尤其嚴重。然而，這種擔憂並不總是轉化為具體行動，印太各國對於如何最好地促進台海穩定以及直接參與該問題在多大程度上符合其國家利益，有著不同的考慮。

報告並指出，在許多方面，美國、日本和澳洲都是印太區域穩定的支柱。儘管這3個國家在談判桌上發揮了聯合力量，並且在兩岸穩定方面擁有共同利益，但華盛頓、東京和坎培拉之間關於預防和應對危機的討論仍然不夠深入。

據發布，為了幫助推動美澳日這3個重要盟友就維護海峽兩岸穩定展開集中討論，CSIS邀集了22位美國、澳洲和日本的戰略專家，3月在坎培拉舉行為期兩天的討論，並匯集他們提出的60多項建議作出這份報告。

報告指出，與會專家普遍同意，美澳日應該深化與台灣在政府和民間的直接聯繫，超越長期對官方關係的限制；這種參與應包括支持台灣努力擴大其在國際組織中的作用。

與會專家也廣泛同意，有必要為台灣發展經濟彈性，透過與中國大陸以外的貿易和供應鏈建立多元連結，縮小台灣面對中國經濟脅迫的脆弱性。

在軍事威懾問題上，與會者觀點更為複雜。一些專家主張美澳日應就如何維持台海威懾進行三邊重點討論，包括進行分工，以最大限度地發揮各國能力的有效性。

據美國之音中文網，前美國駐澳洲代辦卡魯索（James Carouso）在報告中指出，中國國家主席習近平很可能會選擇透過經濟扼殺的策略，迫使台灣放棄主權。

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（BonnieGlaser）也在報告中表示，如果習近平得出結論認為「和平統一的可能性已經完全耗盡」，並證明使用「非和平手段」是合理的，那麼中國可能會關閉與台灣的很大一部分貿易往來，使其經濟關鍵部門癱瘓。

日本和澳洲都曾是中國經濟制裁的受害者。她建議，華盛頓、東京和坎培拉可以聯手應對中國對台灣日益加強的經濟脅迫，例如為受到中國制裁的台灣產品提供優先進入其市場的優惠，並透過購買承諾和出口信貸來支持受到中國壓力的台灣企業，還有在數位貿易、供應鏈、國際標準制定、關鍵基礎設施和網路安全方面加強與台灣的雙邊或多邊對話等等。

葛萊儀並建議，美澳日都應優先考慮與台灣就經貿問題進行談判，最終目標是簽署雙邊自由貿易協定（BFTA）。她表示，拜登政府應盡力在今年完成美台「21世紀貿易倡議」，下一屆美國政府應在此基礎上啟動簽署雙邊自貿協定談判；坎培拉和日本也應恢復與台灣的相關談判。