應金門參訪團爭取 大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊

大陸文旅部官網30日晚間發布公告，「應金門縣民意代表參訪團請求，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。」宋濤此前會見國民黨立委陳玉珍、金門縣議會議長洪允典所率領的代表團時曾表示，「我不會讓你們空手而歸的。」

由金門縣議會議長洪允典擔任團長的金門民意代表團，於8月21日晚間抵達北京，在立委陳玉珍陪同下，與金門多位縣議員和旅遊觀光業者等約二十人，展開為期四天三夜的訪問行程。此行目的為爭取陸客到金門旅遊。

大陸國台辦主任宋濤則在22日下午於北京會見金門民意代表團一行。據人民網報導，宋濤於會見中表示，積極推動兩岸人員往來正常化、兩岸交流合作常態化，努力維護兩岸同胞根本利益，大力支持廈門與金門融合發展，支持兩地人民走近走親。

陳玉珍在會後受訪時表示，宋濤讓金門民意代表都暢所欲言，議員也提出非常多的建議，當然最重要的目的，是希望大陸可以開放陸客到金門旅遊，包括團隊旅遊跟自由行。陳玉珍當時轉述宋濤所說，「我不會讓你們空手而歸的」，表示此行成果非常正面樂觀。