中國專家夏偉：美中關係惡化關鍵是習近平

亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）今天在台北出席新書發表會。他指出，美國對中國的「接觸政策」正在崩潰，美中關係惡化的關鍵在於中共總書記習近平。

夏偉告訴中央社記者，今年11月美國總統大選不論是誰勝出，他認為美國政府對中國的態度都還是會偏強硬，只是川普（Donald Trump）更「不可預測」；而對中國來說，這是個複雜的議題，因為不知道誰當選是對中方最有利的。

夏偉說，當前美中關係會這樣，主要是習近平搞壞的，因為習近平看待美國為敵對外部勢力；「習近平是一個不知道怎麼妥協、談判到兩方面都能接受的人」。

習近平還會執政多久是個未知數。夏偉認為，對於美國和台灣來說，當前最好的策略是不要做「太過分的事情」刺激中國，就是「等」；但是也不能「投降」。

「你必須阻止（deter）它，但是不要刺激它。」夏偉認為，前總統蔡英文就做得非常好。

今年84歲的夏偉，曾任加州大學柏克萊分校新聞學院院長，以中國研究見長，已有10餘本關於中國的著作，但「故鄉：一個流放者的故事」是他的第一本小說。

「故鄉：一個流放者的故事」內容由毛澤東統治的文革時期一路寫到1989年六四事件。

早在1987年，夏偉就開始撰寫、構思，但是要從寫研究、分析等非虛構文章過渡到創作小說，難度很大，最終他花了約35年才完成這本創作。

夏偉今天在新書發表會上說，從1975年第一次去中國，到後來有了來自中國的太太，他認為中國是一個不容易理解的地方，而小說、文學是用另一個角度看中國。

他說，這不是講政策或對錯分析，藉由音樂、文學和哲學了解到的中國，有非虛構寫作難以企及之處；小說作者不是告訴別人要怎麼做，而是要讓讀者能體驗。

談到成長於文革階段的習近平，夏偉表示，要真正理解習近平，最好的書是由哈佛大學教授葛林布拉特（Stephen Greenblatt）撰寫的「暴政的勝利：莎士比亞論政治」（Tyrant: Shakespeare on Politics），書中利用幾齣知名的莎劇，分析暴君的行為和暴政的根源。

過去30多年，夏偉對中國的看法有許多改變。作為美國對中「接觸政策」曾經的支持者，他認為接觸政策已慢慢崩潰了，相較於1980年、1990年代，現在他對於中國的改變和前景更為悲觀。

「我支持中國和平崛起。問題不是崛起，而是中國的政治制度，以及他們對國外（其他國家）的意圖。」夏偉說。