美歐指立場新聞案裁決打擊新聞自由 港府反駁

對於香港立場新聞前總編輯鍾沛權、前代理總編輯林紹桐及母公司被控串謀發布煽動刊物罪成，美國、英國和歐盟都批評有關裁決嚴重打擊香港新聞自由，港府發言人今天予以反駁並表示強烈不滿。

美、英及歐盟方面昨天批評有關裁決嚴重打擊香港新聞自由、扼殺資訊流通，同時敦促港府停止對記者進行政治檢控。

港府發言人就此回應說，3名被告被裁定罪名成立後，「美英和歐盟官員、反華組織、反華政客和部分外國媒體作出不符事實及純為政治目的之言論，抹黑香港特區新聞自由的情況，突顯其偽善、雙標的行為，特區政府表示強烈不滿，譴責他們不要作偏頗和歪曲事實的言論」。

發言人表示：「與世界其他地方一樣，有關權利和自由並非絕對，新聞從業員與其他人一樣都有義務遵守所有法律。只要不違法，傳媒評論及批評政府施政的自由並無受到限制。」

發言人指出：「市民（包括新聞工作者、評論員和專欄作家）一如既往依法享有和行使新聞和言論自由，無須擔心會誤墜法網，亦不要誤信外部勢力的危言聳聽。」

中國外交部發言人林劍今天在例行記者會上也對此事回應，指中方對個別國家和機構藉案件「惡意抹黑香港、干涉中國內政」表示強烈不滿和堅決反對。

他說，香港屬法治社會，新聞自由不能成為違法犯罪的「擋箭牌」。