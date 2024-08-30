大陸平潭兩岸海上客運碼頭 今開展「出入境通關」測試

大陸官方今年積極推動因新冠疫情停航數年的兩岸海上客運航線復航，尤其是平潭與台灣本島間的航線，不過目前海上客運航線遲遲並未復航，而最新消息是，平潭的兩岸海上客運口岸「澳前碼頭」已舉行「出入境通關」測試，同時也模擬演練了先前執行兩岸直航的「海峽號」在澳前口岸入境、出境的全流程，持續釋出積極的訊號。

中國新聞網報導，8月30日福建平潭澳前客運滾裝碼頭出入境大廳開展出入境通關測試，聯檢大樓煥然一新，增添許多先進查驗設施。

報導指，澳前客運滾裝碼頭在2011年投入使用，為了提升通關效率，該碼頭開展技改工程，涵蓋供電線路、給排水消防系統等多個關鍵領域的整改與升級，同時對建築外立面、大廳主出入口及周邊環境美化等方面進行了全面提升。

同時，在各相關部門全力支持配合下，以及在建設單位的共同努力下，項目建設任務有序推進，同時還對出入境快捷通道、備案採集室等其他相關配套設備進行了整體更新處理。

報導還提到，當日各相關單位先後類比演練了運載旅客的「海峽號」在澳前口岸入境、出境的全流程，包括登臨檢疫、組織旅客分批次下船、公安出入境管理、邊檢查驗通關等各個場景，「通關測試流暢，達到預期效果」。

平潭邊檢站執勤一隊隊長高紀良表示，「下一步，我們還將在現場設置『嵐台同心』文化氛圍專區，讓出入境旅客能夠直觀瞭解到平潭惠台政策及出入境政策」。

2020年2月10日，陸委會以「基於防疫優先」為由，宣布暫停兩岸海上客運直航航班，「視疫情狀況再評估復航」。目前貨運的部分已在2023年6月中復航，客運的部分則遲遲未恢復。

據了解，早在今年3月大陸「兩會」期間，平潭綜合實驗區管委會主任黃建波就已指出目前主要推動「平潭對台海上客運直航」，同時探索「閩台遊艇自由行」。而大陸文旅部今年4月底曾宣布開放兩岸觀光相關措施，其中包含等到平潭與台灣本島海上客運航線復航後，將會恢復福建民眾來台旅遊，不過陸委會對此遲遲並未正面回應。

日前傳出有平潭旅客將申請9月來台灣本島旅遊，且是海運乘船方式，陸委會當時表示目前相關政策尚未明確，也尚未收到正式申請，且重申「兩岸海上客運直航之恢復，政府相關機關會依兩岸人民交流及旅運需求與整體情勢綜合評估」，顯示仍未鬆口。

對於復航評估進度，陸委會副主委兼發言人梁文傑7月曾指，過往兩岸海運客運直航因為台灣海峽的風浪很大，常常有旅客訂了船票無法出航，且需求量並不大，「我們現在還在考慮之中」。