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兩岸官方齊至太平洋島國論壇 北京批台灣當局「蹭會」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
第53屆「太平洋島國論壇」領袖峰會26日在東加王國首都開幕，先前傳出索羅門群島擬推動取消台灣在論壇的觀察員地位。圖為各國領導人開幕上合影。（美聯社）
第53屆「太平洋島國論壇」領袖峰會26日在東加王國首都開幕，先前傳出索羅門群島擬推動取消台灣在論壇的觀察員地位。圖為各國領導人開幕上合影。（美聯社）

日前在東加舉行的太平洋島國論壇，兩岸官方都有派團參會，中華民國參加的權利也得到領袖會議公報再度確認，不過大陸外交部發言人對兩岸齊參加則表示，任何企圖製造「兩個中國」行徑都注定失敗，台灣當局企圖通過「蹭會」來刷存在感，「只能是自欺欺人、自取其辱」。

大陸外交部發言人林劍30在記者會上，就兩岸官方都參加太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是國際關係的基本準則和國際社會的普遍共識。任何企圖製造「兩個中國」、「一中一台」的行徑都註定失敗。

他強調，「台灣當局企圖通過『蹭會』來刷存在感，只能是自欺欺人、自取其辱」。

太平洋島國論壇成立餘1971年，原名為「南太平洋論壇」，2000年更名為太平洋島國論壇。成員共18個，包含澳洲、紐西蘭與多個島國，2021年2月，帛琉、密克羅尼西亞聯邦、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯5國宣布退出論壇，2022年2月，5國宣佈暫緩退出。此外論壇還有聯繫成員、特別觀察員等。

據大陸外交部先前消息，8月28日大陸政府太平洋島國事務特使錢波出席東加努瓜婁發舉辦的53屆太平洋島國論壇對話會並發言，他闡述大陸發展同島國關係的「四個充分尊重」政策和「三不」原則，「並同島國與會領導人友好交流」。

我方外交部則指出，外交部政務次長田中光於8月24日晚間率團赴東加王國出席第53屆「太平洋島國論壇」領袖峰會系列活動、第29屆「台灣/中華民國與PIF國家對話會議」。

外交部強調，中華民國自1993年起持續以「台灣/中華民國（Taiwan/ Republic of China）」名稱，以「發展夥伴（Development Partner）」身分參與論壇相關機制與活動。

大陸外交部官網資料則顯示，1989年大陸成為太平洋島國論壇（PIF）正式對話夥伴（Dialogue Partners），1990年起，連續30餘次派政府代表出席論壇會後對話會。2000年10月，大陸政府捐資設立「中國—太平洋島國論壇合作基金」，用於促進雙方在貿易投資等領域合作。

法新社報導，太平洋島國論壇領袖會議30日發布公報指出，各國領袖重申1992年PIF領袖公報所確立的、即台灣以「台灣/中華民國」名義參與PIF的地位不變。先前媒體披露索羅門群島準備提議取消中華民國的參與權，但紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）則公開表態，支持台灣在PIF的地位不變，並強調論壇的決定必須採共識決。

目前我國在亞太地區僅有帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯3友邦。

外交部 太平洋島國論壇

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