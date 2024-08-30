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上野動物園熊貓比力及仙女下月提前接回大陸 女兒香香去年已先回

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
旅日大熊貓比力與仙女將提前返陸。圖為2011年2月，臥龍中國保護大熊貓研究中心雅安碧峰峽基地，工作人員將比力和仙女裝入專用的運輸籠的情景。（中新社）
旅日大熊貓比力與仙女將提前返陸。圖為2011年2月，臥龍中國保護大熊貓研究中心雅安碧峰峽基地，工作人員將比力和仙女裝入專用的運輸籠的情景。（中新社）

據中國野生動物保護協會消息，旅日大熊貓「比力」「仙女」將於今年9月提前接回大陸。

日本共同社也報導，東京都30日透露，上野動物園雄性大熊貓「力力」和雌性大熊貓「真真」由於高血壓等健康狀態的原因，將於9月29日歸還中國。力力是比力的日本名字，而真真則是仙女的日本名字。

比力與仙女是2011年赴日入住東京恩賜上野動物園，2017年6月仙女生下牠與比力的女兒香香。 香香自出生後，迅速成為各大媒體爭相報導的焦點。由於當時預約觀看香香的人數太多，動物園一度推出限流措施，每天接待約2000名觀眾，當時中籤率只有1：46。

香香是上野動物園近30年來首隻成功存活下來的大熊貓幼崽，但香香卻比父母更早返國。2023年2月19日，香香與粉絲最後一次見面，多人前往上野動物園與香香道別。2023年2月21日，香香從日本東京正式啟程踏上回國之旅，現居住在四川雅安碧峰峽大熊貓基地。

保護協會說，近年來，旅居日本東京都恩賜上野動物園的大熊貓「比力」(雄性，2005 年8月生)和「仙女」(雌性，2005年7月生)均出現高血壓等老年疾病症狀，中日專家始終保持溝通和聯合會診，對症用藥治療，病情得到有效控制，目前兩隻大熊貓食慾和日常活動狀況正常。

保護協會表示，為使兩隻大熊貓得到更好照顧和治療，中日雙方經友好協商，決定最早於今年9月底將「比力」和「仙女」提前接返回國。目前雙方正積極組織做好兩隻大熊貓接回等相關工作。

動物園 日本

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