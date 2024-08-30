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策進會董事偕旅遊業者訪港開拓客源：歡迎香港旅客多多來台

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
策進會董事蕭博仁（左3）日前偕業者前往香港，進行觀光產業交流。（圖／取自策進會官網）
策進會董事蕭博仁（左3）日前偕業者前往香港，進行觀光產業交流。（圖／取自策進會官網）

由陸委會主導的財團法人台港經濟文化合作策進會，近日偕觀光業者前往香港，拜會香港旅遊發展局，並從我駐香港的「台灣觀光協會香港辦事處」了解台灣旅遊推廣，策進會表示，歡迎香港旅客多多來台，也會支持我觀光業者拓展香港市場與商機。

策進會30日表示，策進會董事、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁於8月下旬帶領台灣公協會代表，偕同策進會經濟合作委員會委員張永成、林富男、李吉田赴香港，開拓來台觀光客源。

策進會指出，訪團此行除向台灣觀光協會香港辦事處了解當前之台灣旅遊推廣情形，並與港台旅行社同業商會、香港旅遊業議會、香港旅遊發展局及香港旅遊業界，就觀光行銷、旅遊展覽等議題，進行交流。

而據我方交通部觀光局統計，去年香港旅客來台逾110萬人次，高居世界各地來台旅客首位；今年1至5月則有47萬人次，較去年同期增長52％。

策進會表示，台灣與香港的地理位置、語言文化相近，歡迎香港旅客多多來台，感受台灣的風景人文；也會持續支持我觀光業者拓展香港市場與商機，不斷增添台灣經貿發展能量，促進經濟繁榮互利共贏。

此外，據策進會官網，策進會文化合作委員會113年度第1次委員會議已於8月9日召開，會中除報告113年台北國際書展「同你港故事-香港主題專區」活動成果之外，還有「本年度台港文化交流參訪團籌備情形」等。

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